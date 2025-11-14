Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Správa ciest varuje pred hmlou v niektorých lokalitách Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Cesty sú však prejazdné.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) varuje pred hmlou v niektorých lokalitách Slovenska. Cesty sú však podľa nej zjazdné. Informovala o tom na svojom webe zjazdnost.sk.

„Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v lokalitách Švábovská stráň, Liptovské Matiašovce, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice a do 100 metrov v lokalitách Záborské, Iliašovce, Štrba, Belá a Myjava,“ uviedla SSC.
