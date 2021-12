Správa ciest: Vodičov na viacerých úsekoch trápi poľadovica

Bratislava 7. decembra (TASR) - Vodičov na viacerých úsekoch slovenských ciest trápi poľadovica. Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Vo vyššie položených miestach stredného a východného Slovenska sa na povrchu vozoviek miestami nachádza kašovitý alebo utlačený sneh. Na webe zjazdnost.sk o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC).



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem HP Dobšiná, Donovaly, Grajnár, Chorepa, Súľová, Štós, Vernár, kde je povrch vozoviek pokrytý utlačeným alebo kašovitým snehom do hrúbky jedného až dvoch centimetrov. Na HP Vrchslatina a Huty je zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.



S hmlou s viditeľnosťou do 100 metrov treba počítať okolo Lučatína. SSC upozornila, že cesta II/549 v úseku Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie je v zimnom období neudržiavaná a uzavretá pre všetku dopravu.



Úseky I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a HP Príslop (cesta I/78) sú počas zimnej sezóny uzavreté pre dopravu nad 12 metrov a HP Šútovce (cesta III/1774) pre vozidlá nad desať metrov.



Úsek cesty II/584 Srdiečko - Bystrá je zjazdný len so snehovými reťazami pre všetky vozidlá.