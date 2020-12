Správa ciest: Všetky cesty sú zjazdné, na Vrchslatina je poľadovica

Bratislava 12. decembra (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu. Na horskom priechode (HP) Vrchslatina je poľadovica. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Na cestách tretej triedy v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves je na vozovkách miestami zľadovatený sneh centimetrovej hrúbky. Počítať treba aj s hmlou s dohľadnosťou od 100 do 50 metrov na diaľnici D1 Batizovce - Poprad - Iliašovce - Spišský Hrhov – Široké. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa tvorí aj v okolí lokalít Námestovo, Štítnik, Kežmarok, Záborské, Banská Štiavnica a na horských priechodoch v oblasti Dolného Kubína.



Mrznúce mrholenie s dohľadnosťou do 200 metrov sa vyskytuje v okolí lokalít Slovenské Kľačany, Veľký Krtíš a Čebovce.



Tunely Svrčinovec a Poľana na úseku D3 Svrčinovec - Skalité sú uzavreté pre všetku dopravu do utorka (15. 12.). Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzavretý HP Šútovce a pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzavretý HP Fačkovské sedlo.