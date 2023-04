Správa jaskýň: V minulom roku navštívilo jaskyne vyše 454.000 osôb

Bratislava 10. apríla (TASR) - Jaskyne v správe štátnej ochrany prírody navštívilo v minulom roku 454.019 osôb. Návštevnosť sa oproti roku 2021 zvýšila. Najnavštevovanejšou bola Belianska jaskyňa. Pre TASR to uviedol riaditeľ Správy slovenských jaskýň (SSJ) Ján Zuskin.



Zvýšenie návštevnosti vidí Zuskin v znížení až pozastavení opatrení v súvislosti s pandémiou, otvorení hraníc či väčšieho množstva školských výletov. "V oboch rokoch bolo viac domácich návštevníkov. V roku 2021 to bolo 86 percent, v minulom roku 63 percent," povedal.



Dlhodobo najnavštevovanejšími sú Belianska jaskyňa a Demänovská jaskyňa slobody. V minulom roku mala Belianska jaskyňa 107.321 návštevníkov. Demänovská jaskyňa slobody ukončila prevádzku približne o mesiac skôr, pretože sa tam začali práce na rekonštrukcii elektroinštalácie, priblížil Zuskin.



"Najmenej navštevovanou jaskyňou bola Brestovská jaskyňa, ktorú navštívilo 10.000 osôb. Ide však o jaskyňu, pre ktorú sú stanovené limity a svojou formou sprístupnenia je odlišná od ostatných," skonštatoval riaditeľ jaskýň. Dodal, že dosiahnutá návštevnosť vlani mierne zaostávala za návštevnosťou v roku 2019, čiže posledným rokom pred pandémiou.



Návštevnosť jaskýň je závislá od medzinárodnej, domácej politicko-ekonomickej situácie, regionálneho rozvoja a dopytu turistov, polohy a dostupnosti k jaskyni či od počasia. "Samozrejme, že ju môžu ovplyvňovať aj prijaté interné podmienky, nadväzujúce na povinnosti a ciele organizácie. Našou hlavnou povinnosťou v rámci poskytovania služieb v sprístupnených jaskyniach je únosne využívať jaskyne pri dodržaní bezpečnosti návštevníkov," poukázal Zuskin.



Zároveň uviedol, že vstupné je v porovnaní s minulým rokom zvýšené. Dôvodom je celoplošné zvyšovanie a rast cien, najmä energií, ktoré ovplyvňujú vstupné náklady. "Žiaľ, asi nebudeme prví, ktorí musia skonštatovať, že finančná situácia je zložitá, a preto sa musíme snažiť hľadať aj iné zdroje, alebo obmedzovať aktivity či činnosť," povedal riaditeľ. SSJ sa podľa neho snaží získavať finančné prostriedky napríklad zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ide však o dlhodobý a neistý proces. "Pokiaľ to nie je možné, musíme zabezpečovať len nevyhnutné úlohy, čo však spôsobuje stopku pre rozvoj a kumuláciu dlhodobo neriešených problémov z dôvodu obmedzených zdrojov," uzavrel Zuskin.