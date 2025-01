Správa o mládeži poukazuje na odlev mozgov či rozdiely medzi mladými

Bratislava 11. januára (TASR) - Správa o mládeži 2024 poukazuje na pretrvávajúci odlev mozgov z regiónov do veľkých miest a do zahraničia, ale i prehlbujúce sa rozdiely medzi mladými ľuďmi z odľahlých oblastí a miest. Je zverejnená na webe Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorý o nej informoval na svojom webe.



Okrem iného správa zdôrazňuje potrebu rozvoja kľúčových kompetencií. "Sú nimi analytické a kreatívne myslenie či práca s umelou inteligenciou a dátami, ktoré majú veľký význam pre uplatniteľnosť mladých ľudí na pracovnom trhu. Digitálne vzdelávanie sa okrem vplyvu na zamestnanosť stáva taktiež dôležitým nástrojom na ochranu mladých pred dezinformáciami, podporuje ich občiansku participáciu," uviedol NIVaM.



Ako podotkol, správa dáva do pozornosti tiež potrebu uznávania neformálneho vzdelávania zamestnávateľmi, ktoré má podľa inštitútu veľký dosah na rozvoj takzvaných mäkkých zručností u mladých ľudí. Naďalej je podľa neho veľkou výzvou aj kríza duševného zdravia mladých ľudí a ich bezpečnosť v digitálnom priestore, trendy silno umocnené pandémiou a konfliktom na Ukrajine.



Ide o štvrtý komplexný dokument, ktorý mapuje súčasný život mladých ľudí na Slovensku. Správa je vypracovaná na základe rôznych výskumov a analýz odborníkov. Nadväzuje na Správu o mládeži 2018 a reflektuje zmeny v oblasti mládežníckej politiky v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 - 2028. Správa pokrýva desať kľúčových tém, ktoré sú súčasťou tejto stratégie a sumarizuje dôležité trendy a výzvy.