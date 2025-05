Opozícia reaguje na prejav prezidenta k stavu republiky

Prezident podľa Majerského pomenoval, že Slovensko nemá dlhodobejšiu víziu

G. Grendel: Prejav prezidenta bol snahou o záchranu preferencií Hlasu-SD

SaS: Prezident sa stotožnil so slovami opozície, bol však málo rázny

Bratislava 28. mája (TASR) - Prezident Peter Pellegrini správne pomenoval, že ľudia na Slovensku dnes cítia frustráciu a strach. Že ich trápia vysoké ceny, stav nášho zdravotníctva, ohrozená geopolitická bezpečnosť Slovenska. A že medzi zdroje tohto strachu patria aj politici, ktorí si nerobia svoju prácu, ale radšej šíria nenávisť. Toto všetko je veľmi kritický odkaz vláde Roberta Fica. Vyhlásil to predseda opozičného PS Michal Šimečka v reakcii na stredajšie vystúpenie prezidenta v parlamente, kde predniesol správu o stave republiky.skonštatoval Šimečka. Bol by rád, ak by si koalícia vzala kritiku k srdcu.Zároveň si myslí, že prezident by mal zasiahnuť.doplnil Šimečka.Prezident SR Peter Pellegrini vo svojom prejave o stave republiky v Národnej rade (NR) SR podľa predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milana Majerského pomenoval, že Slovensko nemá dlhodobejšiu víziu, ktorá by presahovala jedno volebné obdobie. Majerský vyzdvihol aj to, že prezident pomenoval orientáciu zahraničnej politiky na východ.Majerskému však vadí, že hlava štátu nespomenula v prejave boj za spravodlivosť či korupciu. „Právny štát zlyháva v mnohých veciach a my sme to kritizovali už pri hanebnej novele trestných kódexov,“ dodal. Celkovo však prejav zhodnotil skôr pozitívne.myslí si.Prejav prezidenta SR Petra Pellegriniho bol snahou o záchranu preferencií Hlasu-SD. V reakcii na hlavou štátu prednesenú správu o stave republiky to vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že prezident vystavil koalícii najhoršie vysvedčenie. Kresťanská únia (KÚ) prezidenta kritizuje, nezmienil sa o demografickej kríze či o význame rodiny.myslí si Grendel. Predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš dodal, že Pellegrini bol súčasťou vládnej koalície a stále je čestným predsedom Hlasu-SD.Remišová upozornila, že prezident v prejave použil slová ako zúfalstvo, sklamanie, strach či frustrácia.myslí si.Absurdnosť vládnutia súčasnej koalície podľa nej najlepšie ukazuje výzva prezidenta, aby parlament neschválil zákon o odškodnení ľudí, ktorí počas pandémie porušovali pravidlá. Ako dodala, treba však oceniť, že vyzdvihol ako jednu zo svetových strán západ.dodala Remišová.Kresťanskej únii prekáža, že Pellegrini v správe nehovoril o význame rodiny pre budúcnosť Slovenska či o demografickej kríze.uviedla hovorkyňa strany Katarína Poláčková.Prezident SR Peter Pellegrini sa vo svoje správe o stave republiky, ktorú predniesol v stredu v parlamente, stotožnil s názormi opozície a s kritikou vlády. Konštatuje to opozičná SaS. Strana však zároveň podotýka, že prejav hlavy štátu mal aj nedostatky.Stotožnenie s názormi opozície vidí SaS v pomenovaní toho, že vláda rieši zástupné témy namiesto cien potravín, zdravotníctva či ekonomiky. Podľa strany bol však prezident málo rázny a jeho prejav mal aj nedostatky.podotýka SaS, podľa ktorej síce prezident spomenul správu Najvyššieho kontrolného úradu SR, ale správu Útvaru hodnoty za peniaze o nákupe predražených počítačoch ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) nespomenul.SaS kritizuje prezidenta aj pri otázke vodnej nádrže šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS). Podľa SaS akoby. Prezident tiež podľa SaS nepomenoval útoky na demokraciu, na médiá a na občiansku spoločnosť, rovnako podľa strany opomenul trestnú novelu.