Správa pozemkov v národných parkoch by mohla prejsť pod ochranárov

Bratislava 2. júla (TASR) - Správa štátnych pozemkov v národných parkoch sa má presunúť pod Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR. Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody, ktorú v piatok posunuli do druhého čítania poslanci Národnej rady (NR) SR.



Presunom pozemkov pod envirorezort sa má zabezpečiť jednotná správa chránených území. Pre štát nie je podľa návrhu efektívne, ak sa o územie v národnom parku starajú dve štátne organizácie. Plynú z toho zásadné konflikty, pričom ochrana prírody spravidla ustupuje iným záujmom.



"Prevodom správy štátnych pozemkov na organizáciu ochrany prírody sa vytvoria podmienky na náležité a efektívne zabezpečenie primárneho cieľa národných parkov, ochrany prírody a biodiverzity, ako aj na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie v oblasti ochrany prírody," uviedli poslanci v dôvodovej správe návrhu.



Osobitný postup sa má týkať pozemkov, ktoré sú v súčasnosti v správe Štátnych lesov Tatranského národného parku a štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič. Tie prejdú pod ministerstvo životného prostredia.



Nová legislatíva by mala byť účinná od 1. novembra.