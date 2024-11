Bratislava 13. novembra (TASR) - Hodnotiaca správa pre liek Voxzogo by mohla byť vydaná na začiatku decembra. Predpokladá to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s tým, že po jej vydaní vyzve držiteľa registrácie lieku na uzatvorenie MEA zmluvy. Občianske združenie Palčekovia apelovalo na hľadanie spôsobu, ako za každých okolností s držiteľom registrácie tohto lieku uzatvoriť dohodu. Zdravotné poisťovne pre TASR reagovali, že evidujú žiadosti o úhradu lieku, ktorá je možná len na základe individuálnej výnimky.



"Na uzatvorenie MEA zmluvy má ministerstvo 90 dní a následne pôjde liek do kategorizačnej komisie. Ak by bol liek v marcovej kategorizačnej komisii, tak v zozname kategorizovaných liekov by bol od 1. mája 2025," priblížil pre TASR komunikačný odbor MZ SR. V súčasnosti je liek Voxzogo podľa neho v štádiu hodnotenia Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Koncom júla tohto roka držiteľ registrácie podal žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.



V súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera od decembra 2021 evidujú 45 žiadostí, ktoré sa týkali 11 rôznych poistencov. "Doručené žiadosti o úhradu sme však nemohli schváliť, pretože neboli splnené podmienky, ktoré by úhradu umožňovali," doplnil PR špecialista Dôvery Matej Štepiansky. Zdôraznil, že najtransparentnejším spôsobom, ako liek hradiť z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, je jeho zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov.



Žiadosti o úhradu lieku Voxzogo na výnimku eviduje aj súkromná Union zdravotná poisťovňa, uviedla jej hovorkyňa Kristína Baluchová. Pri posudzovaní žiadosti podľa nej poisťovňa okrem iného zohľadňuje, že úhrada nekategorizovaných liekov má v čo najvyššej možnej miere pokrývať výnimočné a relevantné prípady.



Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa poukázala, že zaradenie lieku do kategorizačného zoznamu je v kompetencii MZ SR. "Liek Voxzogo zatiaľ na Slovensku kategorizovaný nie je a nie je teda hradený z verejného zdravotného poistenia," uviedla pre TASR Zuzana Žiaková z oddelenia komunikácie.



Liek Voxzogo sa používa pri liečbe achondroplázie. Je charakteristická abnormálnym rastom kostí. Ten sa prejavuje malou postavou s disproporčne malými rukami a nohami, veľkou hlavou a charakteristickými črtami tváre. Včasné podanie lieku u pacientov, nazývaných aj "palčekovia", by malo podľa klinických štúdií podporovať rast a pozitívne vplývať na pridružené komplikácie.