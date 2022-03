Správa TANAP-u varuje pred otvorenými šachtami pri cestách

Vysoké Tatry 14. marca (TASR) - Na ceste medzi Mengusovcami a Tatranskou Štrbou pod Tatrami nedávno zachraňovali život jelenici uviaznutej v betónovej šachte. Ochranári v tejto súvislosti upozorňujú na to, že otvorené šachty sú obrovským nebezpečenstvom nielen pre živočíchy žijúce v lese, ale aj pre ľudí.



Hlavu jelenice pri ceste pred niekoľkými dňami spozoroval zamestnanec Správy Tatranského národného parku (TANAP) počas svojej terénnej služby. "Zistil však, že nejde o zrazenú zver, ale o bezmocnú jelenicu do pol tela uväznenú v šachte," priblížila Správa TANAP-u na svojej webovej stránke. Pravdepodobne počas noci pri migrácii za potravou jelenica spadla do nezabezpečenej šachty.



Strážca Správy TANAP-u kontaktoval miestneho poľovného hospodára zo Štrby a spolu s ďalším členom poľovného združenia a hasičmi sa ju podarilo vytiahnuť von. "Keďže ide o poľovný druh, miestne poľovné združenie sa zaviazalo kontaktovať správu ciest v Tatranskej Štrbe, aby šachtu čo najskôr zabezpečili betónovým poklopom," dodávajú ochranári.



Podobné prípady záchrany živočíchov z takýchto pascí nie sú vôbec podľa nich ojedinelé. "Za uplynulé roky sme mali možnosť pomôcť z takejto život ohrozujúcej situácie bobrom, vydrám a aj plazom," uzatvára Správa TANAP-u.