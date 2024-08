Správca zálohového systému namieta novelu o zálohovaní

Bratislava 15. augusta (TASR) - Správca zálohového systému namieta predloženú novelu o zálohovaní z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Kontrola a transparentnosť, ktorými návrh argumentoval rezort, sú podľa správcu zabezpečené aj v súčasnosti. Na štvrtkovom stretnutí o tom informoval generálny riaditeľ správcu Marián Áč spoločne s právnym poradcom Róbertom Gašparovičom. Envirorezort pre TASR uviedol, že všetky pripomienky vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania vyhodnotí, "aj tie, ktoré znejú dramaticky, ale nie sú pravdivé". Legislatíva podľa MŽP posilní transparentnosť a postavenie štátu v systéme zálohovania.



Pripomienky, ktoré v rámci pripomienkového konania podal správca, sa týkajú napríklad návrhu rozšíriť kompetencie ministerstva v oblasti zásahu do zakladajúcich dokumentov správcu či zastúpenie envirorezortu v správnej rade správcu. "Ak je stanovený účel kontrola a transparentnosť, tak si myslíme, že tie sú dostatočne zabezpečené už v existujúcich právnych predpisoch a nie je dôvod ich dopĺňať a meniť," uviedol Gašparovič. Návrh novely môže byť podľa neho v rozpore s platnými právnymi predpismi.



Navrhovaná účasť štátu v exekutívnych orgánoch správcu a široko definovaná kompetencia štátu meniť zakladateľské dokumenty sú podľa správcu v protiklade s primeranou, rozumnou a užitočnou funkciou kontroly a dohľadu štátu. "Neprípustným spôsobom zasahujú do nezávislosti neziskovej organizácie v jej zodpovednosti za správu systému a popierajú zodpovednosť Správcu zálohového systému za správu systému," uviedol v pripomienke k legislatíve.



Generálny riaditeľ priblížil, že štát alebo MŽP môže nahliadať do ich účtovných záznamov či požiadať o akúkoľvek informáciu. "Kedykoľvek sme takúto požiadavku dostali od ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, tak sme vždy transparentne a otvorene všetky informácie poskytli," dodal Áč.



Šéf organizácie deklaroval, že majú záujem o konštruktívnu a efektívnu diskusiu s MŽP. Podotkol, že nerozporujú právo MŽP predkladať návrhy na legislatívnu zmenu. Ako poukázal, správca v máji tiež poslal na MŽP návrh legislatívnej zmeny. "Naše návrhy smerovali najmä k tomu, aby sme ten systém zefektívnili, zjednodušili a, samozrejme, ho aj chránili," ozrejmil. Išlo napríklad o ochranu systému pred podvodníkmi či možnosť reverznej dopravy.



Envirorezort priblížil, že novela má posilniť transparentnosť a postavenie štátu v systéme zálohovania PET fliaš a plechoviek. "Rovnako však rozumieme tomu, že súčasný monopol si správca systému stráži," uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). "Prioritou je kontrola a transparentnosť systému pod dohľadom štátu. S týmto môže mať problém iba ten, kto má čo skrývať," dodal. Zároveň odmietal, že by chcel zálohovanie PET fliaš a plechoviek zrušiť.



Novela zákona o zálohovaní z dielne MŽP má zvýšiť dohľad ministerstva nad Správcom zálohového systému, ako aj kontrolu nad celým systémom. Ministerstvo chce tiež zaviesť oprávnenie vymenovať a odvolávať svojich zástupcov do správnej rady. Zároveň chce obmedziť maximálnu výšku príjmov z nevyplatených záloh, s ktorou môže správca nakladať, a to na 20 percent za predchádzajúci kalendárny rok.



Správca zálohového systému je nezisková organizácia, ktorá na základe zákona koordinuje fungovanie systému pre jednorazové zálohované nápojové obaly.