< sekcia Slovensko
Správca zálohového systému skúma zefektívňovanie recyklačných procesov
Výskum je zameraný na analýzu toho, ako recyklovaný PET (rPET) materiál ovplyvňuje spracovateľské a úžitkové vlastnosti výsledného materiálu.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Správca zálohového systému v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) Slovenskej technickej univerzity (STU) a recyklačnými spoločnosťami spustil výskumný projekt. Je zameraný na zefektívňovanie recyklačných procesov PET plastových materiálov. TASR o tom informovali z organizácie.
Výskum je zameraný na analýzu toho, ako recyklovaný PET (rPET) materiál ovplyvňuje spracovateľské a úžitkové vlastnosti výsledného materiálu, a to nielen v podobe nových fliaš ako obalového materiálu, ale aj v ďalších výrobkoch. „Jedným z hlavných cieľov je optimalizovať kvalitu finálnych recyklovaných produktov s dôrazom na to, aby si rPET materiál zachoval porovnateľné vlastnosti s primárnym (nerecyklovaným) PET materiálom,“ doplnili z organizácie.
Ako podotkli, získané výsledky z vedeckej časti spolupráce môžu slúžiť ako základ pre vývoj bezpečných, viacnásobne použiteľných obalových materiálov. Dlhodobým cieľom je podľa nich prispieť k rozšíreniu portfólia udržateľných plastových materiálov. Okrem toho získané dáta majú slúžiť na formuláciu odborných odporúčaní pre spracovateľov rPET materiálu, ale aj ako informácia pre verejnosť o možnostiach využitia recyklovaných plastových materiálov.
Okrem výskumu je spolupráca partnerov projektu rozšírená aj o edukačnú rovinu. „Výstupy projektu budú totiž slúžiť ako základ pre záverečné práce študentov FCHPT STU, čím sa prepojí výučba s reálnymi výzvami priemyselnej praxe. Súčasťou projektu bude aj realizácia odborných prednášok a exkurzií - či už v priestoroch Správcu zálohového systému, alebo priamo u recyklátorov,“ dodali z organizácie.
Výskum je zameraný na analýzu toho, ako recyklovaný PET (rPET) materiál ovplyvňuje spracovateľské a úžitkové vlastnosti výsledného materiálu, a to nielen v podobe nových fliaš ako obalového materiálu, ale aj v ďalších výrobkoch. „Jedným z hlavných cieľov je optimalizovať kvalitu finálnych recyklovaných produktov s dôrazom na to, aby si rPET materiál zachoval porovnateľné vlastnosti s primárnym (nerecyklovaným) PET materiálom,“ doplnili z organizácie.
Ako podotkli, získané výsledky z vedeckej časti spolupráce môžu slúžiť ako základ pre vývoj bezpečných, viacnásobne použiteľných obalových materiálov. Dlhodobým cieľom je podľa nich prispieť k rozšíreniu portfólia udržateľných plastových materiálov. Okrem toho získané dáta majú slúžiť na formuláciu odborných odporúčaní pre spracovateľov rPET materiálu, ale aj ako informácia pre verejnosť o možnostiach využitia recyklovaných plastových materiálov.
Okrem výskumu je spolupráca partnerov projektu rozšírená aj o edukačnú rovinu. „Výstupy projektu budú totiž slúžiť ako základ pre záverečné práce študentov FCHPT STU, čím sa prepojí výučba s reálnymi výzvami priemyselnej praxe. Súčasťou projektu bude aj realizácia odborných prednášok a exkurzií - či už v priestoroch Správcu zálohového systému, alebo priamo u recyklátorov,“ dodali z organizácie.