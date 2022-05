Bratislava 20. mája (TASR) - Správa rada Nadácie Tunegu, Púčika a Tesára nerozumie útokom na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú v súvislosti s udelením vyznamenaní pre členov Bielej légie, Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára. Odmieta vytváranie negatívneho obrazu o Bielej légii, odmieta tiež fašizmus, nacizmus i všetky ostatné totalitné ideológie. V najbližších týždňoch pripravuje odbornú diskusiu. Členovia správnej rady nadácie to uvádzajú v liste zaslanom prezidentke, ktorý TASR poskytla správkyňa nadácie Alexandra Exnerová. Útoky na hlavu štátu vnímajú so sklamaním.



"Použité argumenty, ktoré sa v posledných dňoch objavujú v médiách, sú podľa nášho presvedčenia do veľkej miery v línii politického naratívu tých, ktorí boli súčasťou komunistického zriadenia. Toho zriadenia, ktoré týchto troch mladých ľudí poslalo na smrť," konštatujú v liste s tým, že chýba priestor na fakty a historický výskum.



Nadácia poukazuje na to, že sa vytvára negatívny obraz o Bielej légii ako organizácii, ktorá zohrala nepopierateľnú úlohu v zápase s komunizmom, ale vôbec vo vzťahu ku kresťanskému disentu ako takému, ktorý od 50. rokov minulého storočia udržiaval živou myšlienku demokracie a slobody. Nadácia zdôrazňuje, že odmieta fašizmus a nacizmus, rovnako všetky totalitné ideológie pričom pripomína, že protikomunistický odboj bol bojom za slobodu viery a za základné demokratické hodnoty.



"Pravda a fakty nepustia. Sme presvedčení, že historici musia pracovať s faktami a informáciami. Zatiaľ sme sa však dozvedeli len o predpokladoch, ktoré vytvárajú v niektorých postojoch kontroverzie. Paušalizovanie viny len za to, že niekto niekde bol, nemôže z týchto domnienok vytvárať vinu," odkazuje nadácia a dodáva, že v prípade existencie iných dôkazov proti Tunegovi, Púčikovi a Tesárovi sa o nich radi dozvedia. "Spochybňovanie obetí komunistickej totality pod rôznymi zámienkami je nebezpečným javom súčasnosti," dodáva.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová priznala chybu v procese posudzovania vyznamenania pre členov Bielej légie, Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára. Deklarovala, že urobí všetko pre to, aby sa v budúcnosti podobné kontroverzie neopakovali. Tunegovi, Púčikovi a Tesárovi prezidentka udelila Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Kritické hlasy sa ozvali medzi niektorými historikmi i politikmi.