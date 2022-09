Bratislava 5. septembra (TASR) - Správne vybratá topánka pre dieťa musí chodidlo dokonale fixovať tak, aby nedochádzalo k nežiaducim bočným pohybom pätovej časti nohy. Pri dlhodobom používaní topánok s nevhodným opätkom môže dôjsť k zafixovaniu patologického vybočenia členkov smerom dovnútra. Vybočenie členkov dovnútra je často spojené s plochou nohou a jej bolestivosťou. Upozornila na to pre TASR vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade.



Veľmi dôležitá je z hľadiska funkčnosti detskej obuvi jej ohybnosť. "V mieste, kde sa chodidlo pri chôdzi ohýba, teda v oblasti prstových kĺbov, musí byť obuv čo najohybnejšia. Tvrdá nepoddajná podošva zvyšuje únavu, narušuje pohodlie pri chôdzi a zdravý vývoj nohy," vysvetlila Hamade. Podošva by podľa jej slov zároveň mala mať dostatočné tlmiace vlastnosti, aby nespôsobovala nepríjemné pocity pri chôdzi po nerovnom povrchu.



"Detské nohy sa fyziologicky potia viac ako nohy dospelého človeka, pričom najväčší zdroj vlhkosti prestavuje plôška nohy," uviedla odborníčka. Preto by mala byť každá detská obuv (zvlášť uzavretá) vo vnútornej nášľapnej časti vybavená stielkou, respektíve vkladacou vložkou zo savého prírodného materiálu. Stielka alebo vložka plní podľa Hamade zároveň podpornú funkciu pre správne tvarovanie priečnej a pozdĺžnej klenby chodidla a bráni tak zdravotným komplikáciám spôsobeným plochou nohou.



Podpätky by mali byť v prípade detskej obuvi čo najnižšie, s veľkou plochou pre udržanie stability. "Zásadne sa neodporúčajú topánky s vysokými štíhlymi podpätkami," upozornila odborníčka. Ako doplnila, dôležitá je zásada vyberať obuv podľa účelu jej používania. "Pre pobyt v interiéri (škola, škôlka) je vhodná ľahká vzdušná obuv, u menších detí zabezpečená proti vyzutiu remienkom respektíve šnúrkami (prezuvky)," povedala.



"Na aktívny odpočinok je určená športová obuv, ktorá svojou konštrukciou zodpovedá požiadavkám príslušného druhu športu," uviedla Hamade. Zároveň dodala, že deti majú často tendenciu zamieňať si športovú obuv s prezuvkami, čo je z hygienického hľadiska nevhodné, pretože športová obuv je menej priedušná a tvrdšia.