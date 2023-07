Správnemu súdu v Bratislave chýbajú sudcovia

Bratislava 7. júla (TASR) - Správnemu súdu v Bratislave po mesiaci fungovania chýbajú sudcovia, z pôvodne určeného počtu 44 je ich aktívnych len 19. Okrem toho chýba aj iný personál. Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová predpokladá, že súd bude môcť naplno fungovať najskôr o dva roky. Spolu s predsedníčkou súdu Jeannette Hajdinovou o tom informovali na piatkovej tlačovej konferencii.



"Z krajských súdov v Bratislave, Trnave a Nitre sme prevzali 5766 nerozhodnutých spisov a za prvý mesiac jún už mame nových žalôb v počte 227. Sudcov v aktívnej službe na súde je 19, celkovo je preložených 23, avšak štyri kolegyne čerpajú rodičovskú alebo materskú dovolenku. Pôvodne určený počet sudcov je 44," uviedla Hajdinová s tým, že od augusta by malo byť aktívnych sudcov 20. Dodala, že súd sa snaží miesta obsadzovať prostredníctvom stále prebiehajúcich výberových konaní.



Dubovcová ozrejmila, že obsadenie sudcovského miesta trvá vyše roka, preto rezort aktuálne nevie zabezpečiť potrebné pracovné sily. "Pri tomto súde je to tak, že odhad bol 44 sudcov. Keďže ich máme 19 alebo 20, predpokladáme, že minimálne dva roky bude trvať, kým sa súd dostane na plnú kapacitu, čo sa týka sudcov," skonštatovala.



Podľa Hajdinovej je problém aj s obsadením ostatného personálu bratislavského správneho súdu, a to najmä pre nízke platové ohodnotenie. Ide o vyšších súdnych úradníkov, asistentov, tajomníkov či IT zamestnancov. "Niektoré pozície sú neobsadené, lebo v rámci IT sektoru štátna správa pri plate nevie konkurovať," vysvetlila.



Podobná situácia je podľa ministerky spravodlivosti aj na iných súdoch. "Na Správnom súde v Bratislave chýba 14 asistentiek a aj keď sa opakujú výberové konania pre mestá, ako Košice, Bratislava alebo väčšie okresné mestá, stáva sa problém získať pracovnú silu. Predsedovia súdov hovoria, že ide skôr o nábor ako o výber, pritom ide o vysoko kvalifikovanú prácu," priblížila. Deklaruje však, že prioritou rezortu je stabilizácia pracovných síl.



Vznik Správneho súdu v Bratislave priniesla od 1. júna reforma súdnej mapy. Okrem toho pribudli aj správne súdy v Košiciach a Banskej Bystrici a mestské súdy v Bratislave a Košiciach. Na reformu nadväzujú aj investície z plánu obnovy do súdnych budov, ktoré majú priniesť lepšie podmienky pre sudcov a iných pracovníkov i šetrenie prevádzkových nákladov.