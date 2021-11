Správny súd nedostal k doplňujúcim voľbám žiadne volebné sťažnosti

Bratislava 6. novembra (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR nedostal v stanovenej lehote k doplňujúcim voľbám do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnili v októbri, žiadne volebné sťažnosti. Pre TASR to potvrdil hovorca NSS SR Michal Hajtol.



Volebné sťažnosti po doplňujúcich voľbách bolo potrebné podať do desiatich dní od vyhlásenia výsledku. Rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je v kompetencii NSS SR. "V prípade porušenia zákona je možné voči výsledku volieb do orgánov územnej samosprávy podať žalobu, prostredníctvom ktorej sa žalobca domáha vydania rozhodnutia o neústavnosti alebo nezákonnosti volieb," vysvetlil Hajtol.



Doplňujúce voľby sa konali 23. októbra v 25 obciach. Obyvatelia si vyberali nového primátora, starostov i poslancov obecného či mestského zastupiteľstva. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka.