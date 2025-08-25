< sekcia Slovensko
Správny súd vyhovel dvom žalobám pre nepreplatenie lieku Voxzogo
Žaloby boli na správny súd podané po tom, čo nebolo vyhovené protestom prokurátora GP SR voči týmto opatreniam.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. augusta (TASR) - Správny súd v Košiciach vyhovel dvom žalobám Generálnej prokuratúry (GP) SR v súvislosti s odmietnutím úhrady lieku Voxzogo vyvinutého na liečbu achondroplázie. Žaloby sa týkali štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera. Správny súd zrušil opatrenia zdravotných poisťovní ako nezákonné. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa GP Zuzana Drobová.
„Správny súd v Košiciach na pojednávaní dňa 22. augusta 2025 vyhovel dvom žalobám Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktoré generálna prokuratúra podala proti opatreniam zdravotných poisťovní Dôvera zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa, o neudelení súhlasu s úhradou výnimkového lieku Voxzogo,“ uviedla hovorkyňa.
Žaloby boli na správny súd podané po tom, čo nebolo vyhovené protestom prokurátora GP SR voči týmto opatreniam. „Správny súd v Košiciach sa v oboch prípadoch s právnymi závermi Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky stotožnil a opatrenia zdravotných poisťovní zrušil ako nezákonné,“ ozrejmila Drobová.
Generálna prokuratúra SR podala 12 správnych žalôb pre odmietnutie zdravotných poisťovní udeliť súhlas s preplatením lieku Voxzogo. Navrhla opatrenia zdravotných poisťovní pre nezákonnosť zrušiť. Žaloby sa týkajú štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera.
Liek Voxzogo sa používa pri liečbe achondroplázie. Je charakteristická abnormálnym rastom kostí, ktorý sa prejavuje malou postavou s disproporčne malými rukami a nohami, veľkou hlavou a charakteristickými črtami tváre. Včasné podanie lieku u pacientov by malo podľa klinických štúdií podporovať rast a pozitívne vplývať na pridružené komplikácie. Zdravotné poisťovne liek do zaradenia medzi kategorizované uhrádzajú vo výnimkovom režime.
„Správny súd v Košiciach na pojednávaní dňa 22. augusta 2025 vyhovel dvom žalobám Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktoré generálna prokuratúra podala proti opatreniam zdravotných poisťovní Dôvera zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa, o neudelení súhlasu s úhradou výnimkového lieku Voxzogo,“ uviedla hovorkyňa.
Žaloby boli na správny súd podané po tom, čo nebolo vyhovené protestom prokurátora GP SR voči týmto opatreniam. „Správny súd v Košiciach sa v oboch prípadoch s právnymi závermi Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky stotožnil a opatrenia zdravotných poisťovní zrušil ako nezákonné,“ ozrejmila Drobová.
Generálna prokuratúra SR podala 12 správnych žalôb pre odmietnutie zdravotných poisťovní udeliť súhlas s preplatením lieku Voxzogo. Navrhla opatrenia zdravotných poisťovní pre nezákonnosť zrušiť. Žaloby sa týkajú štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera.
Liek Voxzogo sa používa pri liečbe achondroplázie. Je charakteristická abnormálnym rastom kostí, ktorý sa prejavuje malou postavou s disproporčne malými rukami a nohami, veľkou hlavou a charakteristickými črtami tváre. Včasné podanie lieku u pacientov by malo podľa klinických štúdií podporovať rast a pozitívne vplývať na pridružené komplikácie. Zdravotné poisťovne liek do zaradenia medzi kategorizované uhrádzajú vo výnimkovom režime.