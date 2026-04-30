< sekcia Slovensko
Spravodajstvo STVR zaznamenalo v prvom štvrťroku nárast sledovanosti
STVR má najsledovanejšiu politickú diskusnú reláciu na slovenskom trhu - O 5 minút 12.
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Spravodajstvo STVR zaznamenalo v prvom štvrťroku 2026 nárast sledovanosti. TASR o tom informoval PR manažér STVR Filip Púchovský. Deklaroval, že večerné správy pozeralo denne aspoň tri minúty 457.000 ľudí. Priemerná sledovanosť potom bola 272.000 divákov.
„Denný dosah spravodajskej :24 bol v prvom štvrťroku 364.000 divákov, čo je až osem percent populácie vo veku 12 a viac rokov. Priemerná prime time sledovanosť :24 vzrástla medziročne o 3000 divákov na 22.000 divákov pri trhovom podiele 1,2 percenta,“ uviedol.
Ako doplnil, STVR má najsledovanejšiu politickú diskusnú reláciu na slovenskom trhu - O 5 minút 12. „Na Jednotke ju v prvom štvrťroku sledovalo priemerne 254.000 divákov pri trhovom podiele 21,2 percenta, na :24 ďalších 55.000 divákov,“ priblížil. Medziročný nárast sledovanosti mali aj ďalšie formáty spravodajskej :24.
Analýza podľa Púchovského ukázala, že správy STVR poskytujú podobný pomer priestoru pre opozíciu a koalíciu ako v komerčných televíziách. Vyvážený bol pomer aj hostí v diskusných reláciách. „Výsledky analýzy vnímame ako spätnú väzbu a odborný podklad pre ďalší rozvoj redakčných štandardov. Dôraz budeme aj naďalej klásť na kontext, presnosť a vyvážené zastúpenie relevantných aktérov tém,“ deklarovala šéfka spravodajstva STVR Mária Hlucháňová.
