Správu Národného parku Veľká Fatra dočasne povedie Roman Fajth

Martin 10. novembra (TASR) - Vedením Správy Národného parku (NP) Veľká Fatra je dočasne poverený Roman Fajth. Túto pozíciu bude zastávať až do riadneho výberového konania. V piatok to médiám oznámil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa. Fajth strieda na poste Eduarda Apfela, ktorý bol v tejto funkcii od októbra 2022.



Podľa Kuffu bola zmena na poste riaditeľa NP Veľká Fatra potrebná. "Hlavným nedostatkom je nedostatočná komunikácia s dotknutými subjektmi na území Veľkej Fatry, najmä obcami a obyvateľmi. Bude sa musieť obnoviť dialóg. A čo sa týka zonácie, ktorá vstúpi do platnosti, náš rezort vidí potrebu to potom prehodnotiť," povedal.



Odchádzajúci riaditeľ NP Veľká Fatra považuje zonáciu NP za zmysluplnú. "Podľa mojich informácií nová vláda ani minister životného prostredia nemienia zonáciu zrušiť. Čiže produkt sa zachová. A až budúcnosť ukáže prínos pre región, pre krajinu. Ja si myslím, že to bola veľmi dobrá vec. No a že som dostal takúto odmenu, to je o nastavení ministerstva. Vnímajú to negatívne, je to ich názor a uvidíme, ako to celé dopadne," podotkol Apfel.