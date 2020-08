Bratislava 26. augusta (TASR) - Správu zaisteného majetku by mal zabezpečovať nový úrad pod Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR. Do trestného zákona by sa mali pridať nové trestné činy ohýbania práva a prikrmovania. Vyplýva to z návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý v stredu odobrila vláda.



V súvislosti s novým úradom pre správu zaisteného majetku sa majú rozšíriť inštitúty slúžiace na zaistenie majetku určeného na páchanie trestných činov alebo ktorý je výnosom z trestnej činnosti, okrem iného aj zaistenie nehnuteľnosti.



Cieľom novej legislatívy je zaviesť režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní, pričom táto právna úprava sa má používať aj v rámci iných procesov, napríklad daňové konanie, výkon medzinárodných sankcií či preukazovanie pôvodu majetku. Návrhom zákona sa tiež vykonáva transpozícia a implementácia právne záväzných aktov Európskej únie.



"Nový zákon precizuje ustanovenia o tom, ako sa realizuje zaistenie majetku a prokurátor sa už nemusí starať o zaistený majetok, na to sa vytvára špeciálny úrad. Ten sa bude starať aj o to, aby majetok nestrácal hodnotu," ozrejmila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) po schválení bodu vládou. Verí, že zákon prejde aj parlamentom. Optimizmus v nej vzbudzuje priebeh pripomienkového konania.



Ďalšou novinkou má byť aj trestný čin zneužitia práva, tzv. ohýbania práva. Ten má za cieľ trestať vážne svojvoľné rozhodnutie zo strany sudcu alebo rozhodcu. "Pôjde o činy, ktoré súvisia so svojvôľou takého rozsahu, že je namieste trestné stíhanie, situácie, kde rozhodnutie sudcu je úmyselne v rozpore so zákonom a to aj konštatuje iný súdny orgán," dodala Kolíková. Pripomenula, že trestné stíhanie môže v prípade sudcu iniciovať len špeciálny prokurátor. Novým trestným činom by mal byť aj trestný čin tzv. prikrmovania, ktorý by mal trestať prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody.



„Som presvedčená, že je to zásadná jasná právna úprava, ktorá nastavuje vyššie štandardy aj pre verejných činiteľov. Netýka sa len finančného plnenia, ale aj iných nenáležitých výhod, ktoré majú ovplyvniť verejnú osobu pri jej činnosti tak, že bude konať v rozpore s verejným záujmom, ktorému má slúžiť. Už ovplyvňovanie verejných činiteľov bude vnímané ako trestný čin," ozrejmila.



Návrhom legislatívy sa upravuje aj trestný čin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti a trestný čin nepriamej korupcie.



Zákon by mohol byť účinný od 1. januára 2021, pričom účinnosť týkajúca sa zriadenia nového úradu pre správu zaisteného majetku sa navrhuje od 1. augusta 2021.