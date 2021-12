Správy - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke nový dezignovaný rakúsky spolkový kancelár a doterajší minister vnútra Karl Nehammer sa usmieva počas tlačovej konferencie po rokovaní predsedníctva najsilnejšej parlamentnej strany ÖVP vo Viedni v piatok 3. decembra 2021. Nehammer sa stane novým rakúskym kancelárom a aj predsedom ÖVP. Vo štvrtok boli na rakúskej politickej scéne ohlásené tri veľké odchody. Najprv stiahnutie sa z politiky ohlásil bývalý kancelár a šéf ÖVP Sebastian Kurz, o niekoľko hodín ponúkol svoju funkciu aj kancelár Alexander Schallenberg, ktorý stál na čele kabinetu necelé dva mesiace, kde vystriedal Kurza. Do tretice sa rozhodol politiku opustiť aj minister financií Gernot Blümel, ktorý bol považovaný za Kurzovho dôverníka. Foto: TASR/AP

Bratislava 3. decembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 3. decembra 2021 - 17.45 h.– Zajtra bude desiaty deň po tom, čo bol na Slovensku zavedený lockdown. Ako uviedol predseda vlády Eduard Heger, odborníci pod vedením ministra zdravotníctva budú vyhodnocovať dáta a rozhodnú o ďalších opatreniach . Ak nejaké uvoľňovanie opatrení prichádza do úvahy, tak je to podľa premiéra pre očkovaných ľudí a tých, ktorí ochorenie COVID-19 už prekonali.– Konferencia biskupov Slovenska poprela tvrdenie, že by sa apoštolský nuncius pri Európskej únii arcibiskup Aldo Giordano v Šaštíne nakazil ochorením COVID-19 , na následky ktorého včera zomrel. Uviedla, že počas apoštolskej cesty svätého otca Giordano Slovensko vôbec nenavštívil. Taliansky denník La Stampa zverejnil tvrdenie, že ochorenie dostal počas septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Diskusiou o 500-eurových poukazoch za očkovanie pre seniorov ukončili dnes poslanci rokovanie parlamentu. Pokračovať budú v utorok. Podľa návrhu, o ktorom poslanci rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, by obyvatelia Slovenska starší ako 60 rokov za očkovanie mali dostať poukazy v hodnote 500 eur. Tie by mohli využiť v hoteloch, reštauráciách a kaviarňach, na kultúrne podujatia či vybrané služby.– Ministerstvo zdravotníctva pripraví legislatívny návrh, ktorý naplní požiadavky signatárov memoranda za lepšie zdravotníctvo. Po rokovaní s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja a zástupcami odbornej lekárskej verejnosti to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.- Prešovský samosprávny kraj od pondelka posilní svoju očkovaciu stratégiu. Zavádza očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v dvoch obchodných centrách v Prešove a v Poprade aj v režime pracovného týždňa.- Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko najazdia podľa nového grafikonu najviac kilometrov za posledných 20 rokov. Nový cestovný poriadok 2021/2022, ktorý vstúpi do platnosti 12. decembra zavádza viacero zmien, medzi nimi aj lepšie spojenie Košíc s Budapešťou. Vlaky najazdia 35,8 milióna kilometrov, naposledy bola verejná doprava takáto hustá v roku 2000.- Predstavitelia slovenskej pravicovo-extrémistickej scény sa vlani snažili posilniť svoj vplyv prostredníctvom účasti vo voľbách do parlamentu. K hlavným témam ich predvolebnej kampane patrili rómska problematika a kritika Európskej únie v súvislosti s migráciou. V druhom štvrťroku sa zamerali na spochybňovanie vážnosti ochorenia COVID-19, popieranie existencie pandémie a kritiku protipandemických opatrení. Vyplýva to zo správy o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2020. Poslanci dnes nezvolili komisára pre deti . Plénum vyberalo zo siedmich kandidátov, ani jeden nezískal potrebnú väčšinu hlasov. Voľba sa bude opakovať, postupujú do nej kandidátky s najvyšším počtom hlasov, teda Katarína Hatráková a Anna Niku.- Nový regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji Arriva sa dohodol s bývalým dopravcom Slovak Lines na spolupráci formou subdodávky. Ako informoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, vďaka tomu vo veľmi krátkom čase dôjde k plnému obnoveniu prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji.– Ministerka kultúry Natália Milanová dnes oficiálne zapísala do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska šesť nových prvkov . K doterajším 26 prvkom pribudli skalický trdelník, jánošíkovská tradícia, tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti, črpáky, goralská kultúra a karička z Parchovian.– Novým rakúskym spolkovým kancelárom a predsedom Rakúskej ľudovej strany sa stane doterajší minister vnútra 49-ročný Karl Nehammer. Rozhodlo o tom jednomyseľne predsedníctvo strany. Bývalý kancelár a šéf ľudovcov Sebastian Kurz včera ohlásil svoj odchod z verejného života.- Český ústavný súd rozhodol, že žalobcovia sa budú musieť znovu zaoberať prípadom komunistických pohlavárov Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara, ktorí boli stíhaní v súvislosti s použitím strelných zbraní na hraniciach. Štátne zastupiteľstvo ich prípad zastavilo na podklade znaleckých posudkov, ktoré však podali odborníci spojení s komunistickým režimom.- Neďaleko ukrajinských hraníc sa zhromaždilo odhadom už zhruba 94.300 ruských vojakov , povedal dnes ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. Podľa neho existuje pravdepodobnosť, že koncom januára dôjde na hraniciach k "rozsiahlej eskalácii".- Oficiálny kanál bieloruskej redakcie stanice Rádio Sloboda na sociálnej sieti Telegram a jej ďalšie kontá na sociálnych médiách sú od dneška v Bielorusku označené za extrémistické . Každému, kto sa prihlási na odber kanálov alebo iných médií označených ako "extrémistické", môže hroziť väzenie alebo iné sankcie, ako napríklad pokuty.- Futbalové zápasy v spolkovej krajine Bavorsko sa vzhľadom na pandemickú situáciu budú od zajtra až do odvolania hrať pred zatvorenými bránami štadiónov.