Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Bratislava 8. decembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 8. decembra 2021 - 11.45 h.- Prostredníctvom 26.081 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 9425 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 91 obetí.- V Česku pribudlo za včerajšok 19.482 nových prípadov nákazy koronavírusom , čo je o 4042 menej než deň predtým. Je to šiesty raz za sebou, čo je počet novoinfikovaných nižší, než pred týždňom. Za posledný týždeň podľahlo ochoreniu v priemere 107 ľudí denne. Od začiatku decembra v dôsledku koronavírusu prišlo v Česku o život 747 ľudí.– Vláda by mala dnes rokovať o úprave podmienok tzv. lockdownu. Platnosť doterajších sa po dvoch týždňoch skončí. Od piatka 10. decembra sa majú otvoriť obchody pre zaočkovaných a tých, čo prekonali COVID-19. Od pondelka 13. decembra prechádza druhý stupeň základných škôl a stredné školy na dištančné vzdelávanie. Naďalej má platiť zákaz vychádzania a núdzový stav. Oznámil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Od piatka sa majú sprístupniť aj bohoslužby v kostoloch v režime OP s obmedzenými kapacitami.- Pri povinnom očkovaní rizikových skupín sa názory v koalícii rozchádzajú. OĽANO i Za ľudí diskusiu o ňom pripúšťajú, SaS má v strane viaceré názory, Sme rodina je proti. Koaliční predstavitelia potvrdili, že povinné očkovanie by mohol cez vyhlášku spustiť minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ten zatiaľ hovorí, že povinné očkovanie s následným vymáhaním nateraz nechcú zaviesť.- Na boj s pandémiou je nasadených 595 profesionálnych vojakov. Minister obrany Jaroslav Naď o tom informoval pred rokovaním vlády. Doplnil, že približne 400 vojakov je v nemocniciach, okolo 150 na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a zvyšok pomáha Policajnému zboru. Za nového nemeckého kancelára dnes zvolili poslanci Spolkového snemu Olafa Scholza zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka. Z celkových 707 odovzdaných hlasov získal 395. Na jeho zvolenie pritom bolo potrebných najmenej 369 hlasov zo 736-členného Bundestagu.- Slovenská republika zaplatí Európskej únii 277,251 milióna eur . O tie mala prísť Únia na výnosoch z cla tak, že bol na Slovensko v období od roku 2012 do 2019 dovážaný podhodnocovaný čínsky textil a obuv. Slovensko zaplatí s výhradou, v ktorej uvedie dôvod nesúhlasu. Platba zabezpečí, že už nebudú rásť úroky z omeškania vo výške 3,8 milióna eur za mesiac a zároveň si vláda vznesenou výhradou ponechá možnosť požiadať o vrátenie platby. Podobný postup zvolili aj ďalšie krajiny, ktorých sa rovnaký problém dotýka.- Väčšina Slovákov si želá, aby sa v národných parkoch neťažilo drevo a zároveň si želajú reformu, ktorá by to zabezpečila. Za reformu národných parkov je 71,9 percenta, s ťažbou dreva v nich nesúhlasí 78,7 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Slovenskú ornitologicú spoločnosť/BirdLife Slovensko a iniciatívu My sme les. Srbský tenista Novak Djokovič by sa mal predstaviť na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open. Najlepší hráč súčasnosti odmietol potvrdiť, či je zaočkovaný proti koronavírusu, čo spôsobilo otázniky nad tým, či bude obhajovať v Austrálii titul. V piatok vyhlásil, že sa to verejnosť čoskoro dozvie. Organizátori podujatia dávnejšie oznámili, že akceptujú len účasť plne zaočkovaných hráčov.- Slovenský hokejista Adam Ružička strelil svoj prvý gól v zámorskej NHL. Center Calgary Flames sa presadil v noci na dnes na ľade San Jose. Ružička v piatej minúte druhej tretiny dorazil do bránky strelu Chrisa Taneva a zvýšil vedenie "plameňov" na 3:1, hostia však o sľubný náskok prišli a prehrali 3:5- Novým trénerom hokejistov Dukly Trenčín sa stal Fín Tero Lehterä . Vo funkcii nahradil Jána Pardavého, ktorý v klube skončil minulý týždeň po vzájomnej dohode.- Austrália po vzore Spojených štátov amerických nevyšle na zimné olympijské hry do Pekingu žiadnych predstaviteľov vlády. Austrálsky premiér Scott Morrison oznámil v stredu diplomatický bojkot športového sviatku, ktorý sa uskutoční od 4. do 20. februára 2022. K bojkotu sa pripojil aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier a nezúčastní sa na zimných olympijských hrách v Pekingu.