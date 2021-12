Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára vo francúzskom stredisku Courchevel v utorok 21. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Bratislava 21. decembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 21. decembra 2021 - 11.45 h.- Prostredníctvom 14.742 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 3683 prípadov nákazy novým koronavírusom . Pribudlo 61 obetí. Spomedzi osôb s pozitívnym RT-PCR testom nebolo viac ako 70 percent zaočkovaných. V nemocniciach je 2967 pacientov s ochorením COVID-19.- O návrate žiakov do škôl bude ministerstvo školstva informovať po vianočných sviatkoch . Šéf rezortu školstva pripustil, že prvý januárový týždeň bude niesť prívlastok školský, pretože ministerstvo bude nastavovať alebo oznamovať jednotlivé pravidlá. Európe hrozia blackouty alebo sériové odstávky dodávok elektriny. Dnes na to upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda po tom, čo Rusko prerušilo dodávku plynu do Nemecka cez severný plynovod Jamal. Na Slovensko priteká ruský plyn cez Ukrajinu zatiaľ v štandardných dodávkach okolo 80 – 90 miliónov metrov kubických denne.- Výkonnosť ekonomiky má byť v najbližšom období slabšia. Popri nedostatku súčiastok, ktorý sa javí byť akútnejší, ako sa čakalo na jeseň, zohráva úlohu aj nepriaznivejšia pandemická situácia na Slovensku. Vyplýva to z materiálu Ekonomický a menový vývoj - zima 2021, ktorý predstavili zástupcovia Národnej banky Slovenska. Víťazom v individuálnych písomných testoch na Medzinárodnej olympiáde vo francúzskom jazyku v kategórii C1 sa stal slovenský reprezentant Jozef Pukančík z Gymnázia L. Novomeského v Senici. V medzinárodnej konkurencii dosiahol medailový úspech a získal dve letenky spolu s pobytom v Dubaji počas mesiaca frankofónie v roku 2022.- V Rakúsku predĺžili lockdown pre nezaočkovaných o ďalších desať dní až do konca roka. V hlavnom výbore Národnej rady o tom včera rozhodli hlasy poslancov vládnych ľudovcov a Zelených, ku ktorým sa pridali aj sociálni demokrati.- Vakcínu proti Covidu-19 zaradili v Rusku do očkovacieho kalendára tínedžerov. Ruské ministerstvo zdravotníctva totiž aktualizovalo kalendár preventívnych očkovaní pre epidemické indikácie vrátane očkovania proti koronavírusovej infekcii u dospievajúcich vo veku 12 - 17 rokov. Toto očkovanie bude dobrovoľné a vykonávať sa bude na základe písomnej žiadosti jedného z rodičov alebo iného zákonného zástupcu.- Spojené štáty a Británia "v tichosti" vyslali na Ukrajinu špecialistov na počítačovú bezpečnosť , aby pripravili Kyjev na možné útoky z Moskvy, napísal denník The New York Times.- Stredočínske mesto Si-an začalo dnes hromadne testovať na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 milióny svojich obyvateľov. Dôvodom sú obavy zo šírenia nákazy počas obdobia zvýšenej mobility a cestovania pred februárovými zimnými olympijskými hrami v Pekingu a čínskym Novým rokom.- Prezident USA Joe Biden predstavil nového štvornohého obyvateľa Bieleho domu - šteňa nemeckého ovčiaka, ktoré dostalo meno Commander. Kancelária prvej dámy Jill Bidenovej zároveň oznámila, že mačka, ktorú pred viac ako rokom sľúbila priniesť do Bieleho domu, sa tam objaví v januári.- Petra Vlhová figurovala po odjazdení úvodnej dvadsiatky 1. kola dnešného obrovského slalomu Svetového pohára na šiestom mieste . Vo francúzskom Courcheveli zaostávala o 1,39 sekundy za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou.- Filipa Poláška a Annu Karolínu Schmiedlovú vyhlásili v bratislavskom Národnom tenisovom centre za slovenských Tenistov roka 2021. Obaja zvíťazili v tradičnej ankete Slovenského tenisového zväzu tretíkrát.- Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odohrá v príprave na juniorský šampionát v Kanade jeden prípravný zápas proti Nemecku . Duel je po zmenách na programe 23. decembra o 14.00 miestneho času (22.00 SEČ). Po stretnutí zúži trénerský štáb nomináciu o troch hráčov na konečných 25 mien.- Futbalový klub MŠK Žilina začne zimnú prípravu spoločným zrazom v 10. januára. Hráčov čaká až osem prípravných stretnutí, trénovať budú aj v Spojených arabských emirátoch, kde zohrajú niekoľko zápasov s ruskými klubmi vrátane duelu s tohtoročným účastníkom Ligy majstrov Zenitom Petrohrad.- V jedinom nočnom stretnutí zámorskej NHL zvíťazili hokejisti Dallasu v zostave bez slovenského obrancu Andreja Sekeru nad Minnesotou 7:4.