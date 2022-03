Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj z ukrajinského Kyjeva v pondelok 21. marca 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals strieľa počas zápasu zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals - Dallas Stars vo Washingtone v nedeľu 20. marca 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 21. marca (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 21. marca 2022 - 11.45 h.- Šéf európskej diplomacie Josep Borrell označil ruský útok na ukrajinské prístavné mesto Mariupol za. Na začiatku dnešného zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ povedal:- Ministri zahraničných vecí EÚ majú dnes rokovať o ďalších sankciách proti Moskve vrátane sankcií namierených na ruský energetický sektor. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti krátko pred začatím schôdzky šéfov diplomacií EÚ vyhlásil, že ropné embargo- Na základe informácie agentúry AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol Jeruzalem ako mesto, ktoré by mohlo hostiť jeho mierové rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ide o najnovšiu snahu najvyššieho ukrajinského predstaviteľa stretnúť sa so svojím ruským náprotivkom.- Delegácie Ukrajiny a Ruska majú dnes pokračovať v rozhovoroch . Oba tímy chcú nové kolo rokovaní začať prostredníctvom videokonferencie, uviedol poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.- Včera prišlo na Slovensko z Ukrajiny 4467 ľudí. Hraničnými priechodmi prešlo 823 mužov, 2274 žien a 1370 detí, uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra.spresnil pre TASR rezort.- Minister obrany Jaroslav Naď podal žalobu na ochranu osobnosti proti poslancovi Národnej rady Ľubošovi Blahovi. Ohradil sa tak voči Blahovým obvineniam z vlastizrady. Prostredníctvom súdu žiada poslanca o ospravedlnenie a náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 100.000 eur.- Podľa AFP najmenej šesť ľudí prišlo o život včera neskoro večer pri leteckom útoku ruských vojenských jednotiek na nákupné centrum v Kyjeve. Únik amoniaku v chemickom závode v meste Sumy na severovýchode Ukrajiny nastal dnes ráno po poškodení nádrže v dôsledku ruského ostreľovania. Únik zamoril oblasť s polomerom viac ako 2,5 kilometra. TASR prevzala správu z agentúry AP a denníka The Guardian.- Čínsky veľvyslanec v Spojených štátoch Čchin Kang vyhlásil, že jeho krajina neposiela Rusku zbrane na použitie na Ukrajine. Definitívne však nevylúčil možnosť, že by tak Peking nemohol urobiť v budúcnosti, informovali agentúra AFP a denník The Guardian.- V Číne sa dnes zrútilo lietadlo so 133 ľuďmi na palube. Počet obetí zatiaľ nie je známy. Podľa čínskej štátnej televízie CCTV havarovalo lietadlo typu Boeing 737 vo vidieckej oblasti na juhozápade Číny neďaleko mesta Wu-čou v autonómnej oblasti Kuang-si.- Prostredníctvom 5479 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 2840 prípadov nákazy novým koronavírusom, pribudlo 23 obetí. V nemocniciach je 2385 pacientov s ochorením COVID-19.- Hokejisti Dallasu uspeli v NHL na ľade Washingtonu 3:2. Pri otváracom zásahu hostí si prvú asistenciu v sezóne pripísal slovenský útočník Marián Studenič, jeho spoluhráč, obranca Andrej Sekera nebodoval. Hráči New Yorku Islanders v zostave s obrancom Zdenom Chárom prehrali na ľade Philadelphie 1:2.- Srbský tenista Novak Djokovič sa vrátil na čelo svetového rebríčka ATP. O 20 bodov preskočil Rusa Daniila Medvedeva, ktorý stratil post jednotky po prehre v 3. kole v Indian Wells. Finalista turnaja Rafael Nadal sa posunul na tretiu pozíciu. V elitnej stovke je jediný slovenský singlista, Alex Molčan figuruje na 66. mieste.