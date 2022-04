Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Ľudia čakajú na zastávke autobusu vo východoukrajinskom meste Kramatorsk počas 51. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v piatok 15. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Výbuch po izraelských náletoch na vojenskú základňu Hamasu v meste Khan Younis v južnom pásme Gazy, utorok 19. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 19. apríla (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 19. apríla 2022 - 11.45 h.- Generálny štáb ukrajinskej armády dnes uviedol, že ruské sily zameriavajú svoje úsilie na úplné ovládnutie Doneckej a Luhanskej oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP. Podľa generálneho štábu začala včera nová fáza vojny po tom, ako sa ruskí vojaci pokúsili prelomiť ukrajinskú obranu na takmer celej frontovej línii v Doneckej, Luhanskej a Charkovskej oblasti.- Prostredníctvom 3331 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 704 prípadov nákazy novým koronavírusom . Pribudlo 14 obetí. V nemocniciach je 1276 pacientov s ochorením COVID-19.- Rezort vnútra Slovenskej republiky informoval, že hraničnými priechodmi prešlo včera 2454 osôb z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo 163 osôb.- Británia údajne čoskoro pošle Ukrajine obrnené vozidlá vybavené raketometmi. Rozhodnutie padlo po tom, čo Rusko spustilo plnohodnotnú ofenzívu na ovládnutie ukrajinského východu. Dnes o tom informovali tlačové agentúry PA Media a DPA.- Francúzky prezident Emmanuel Macron povedal, že jeho dialóg s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa zastavil po tom, ako boli na Ukrajine odhalené prípady masového zabíjania. TASR správu prevzala od denníka The Guardian.- Grécke úrady zadržali v Egejskom mori ruský tanker v rámci sankcií EÚ uvalených na Rusko.- Na Ukrajine sa dnes už v poradí tretí deň po sebe neotvoria humanitárne koridory určené na evakuáciu civilistov. Oznámila to ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, ktorú citujú agentúra Reuters a denník The Guardian.- Gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov dnes oznámil, že ukrajinskí vojaci zaútočili na dedinu Golovčino ležiacu v tejto oblasti pri hraniciach s Ukrajinou a zranili pri tom jedného miestneho obyvateľa. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.– Niektoré ceny stavebných materiálov vplyvom pandémie a vojny na Ukrajine vzrástli aj o viac ako 100 percent . Stavbári hovoria o výraznom zvýšení nákladov a probléme dodržať zmluvné ceny. Rezort dopravy a výstavby preto hľadá spolu s Úradom pre verejné obstarávanie spôsob, ako sa s nárastom cien vyrovnať.– Žiaci sa po veľkonočných prázdninách vrátia zajtra opäť do školských lavíc. Do konca druhého polroka školského roku 2021/2022 niektorých žiakov ešte čaká testovanie 5, ústne maturitné skúšky či prijímacie pohovory na stredné školy.- Vysoká úroveň dlhu, ktorú nakumulovali firmy aj jednotlivci na celom svete, by mohla spomaliť zotavenie ekonomiky z krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Upozornil na to vo svojej správe Medzinárodný menový fond. Izrael dnes ráno letecky zaútočil na pásmo Gazy v reakcii na raketu odpálenú včera z územia tejto palestínskej enklávy.- Dosiahnutie humanitárneho prímeria medzi ruskými a ukrajinskými silami na Ukrajine sa v blízkej budúcnosti neočakáva, no mohlo by byť možné o niekoľko týždňov. Uviedol to koordinátor humanitárnej pomoci OSN Martin Griffiths.- Prezident Juhoafrickej republiky Cyril Ramaphosa vyhlásil celonárodný stav prírodnej katastrofy v reakcii na záplavy, ktoré minulý týždeň zasiahli oblasti na juhovýchode krajiny.- Víťazná séria hokejistov Colorada v NHL sa skončila na deviatich zápasoch po domácej prehre s Washingtonom 2:3. Slovenský obranca Martin Fehérváry odohral v drese Capitals takmer 20 minút s mínusovým bodom, dvoma trestnými minútami a štyrmi bodyčekmi.Calgary s Adamom Ružičkom zvíťazilo v Chicagu 5:2. Útočník strávil na ľade necelých desať minút a zaznamenal jeden hit.New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom uspelo na ľade Vegas 3:2. Krídelník strávil na ľade 16:12 min a do štatistík si pripísal dve strely na bránku a jeden blok.Vancouver zdolal Dallas 6:2. Obranca Andrej Sekera odohral za Stars takmer 15 minút a k štyrom strelám na bránku pridal jeden hit, blok i mínusový bod. Jeho spoluhráč Marián Studenič strávil na ľade 11:10 min, dvakrát ohrozil súperovu bránku a mal jednu "mínusku".