Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Ukážka vojenskej techniky počas vojenskej prehliadky pri príležitosti 77. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne v Moskve v pondelok 9. mája 2022. Foto: TASR/AP

Maďarský prezident János Áder, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 9. mája (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 9.mája 2022 - 11.45 h.- Ruský prezident Vladimir Putin v dnešnom prejave na vojenskej prehliadke na Červenom námestí v Moskve vyhlásil, že ruská vojenská operácia na Ukrajine bola správnym rozhodnutím . Informovala o tom agentúra AFP. Tisíckam vojakov povedal, že ruské sily na Ukrajine pokračujú v boji proti nacizmu, a zdôraznil, že je dôležité "urobiť všetko pre to, aby sa hrôza globálnej vojny neopakovala," citovala agentúra AFP. Poukázal i na to, že Severoatlantická aliancia sa začala aktívne etablovať na územiach susediacich s Ruskom.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes vyhlásil, že Ukrajina nedovolí Rusku, aby si prisvojilo víťazstvo nad nacizmom v druhej svetovej vojne. Vyjadril sa tak prostredníctvom videa v deň 77. výročia porážky nacistického Nemecka. TASR správu prevzala z agentúry AFP.- EÚ predstavuje pre Slovensko najlepšiu záruku mieru , stability a prosperity. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok to uviedol pri príležitosti Dňa Európy, ktorý si dnes pripomíname.- Rezort obrany spúšťa po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou dobrovoľnú vojenskú prípravu.- Minister školstva Branislav Gröhling vyzýva na splnenie sľubu vládnych strán a zvýšenie financií do školstva. - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom apeloval na Moskvu, aby ukončila vojnu na Ukrajine . Šéf NATO v rozhovore pre denník Die Welt, ktorý bol zverejnený dnes, tiež zdôraznil, že Aliancia bude Kyjevu, čo sa týka obrany krajiny pred ruskými silami, pomáhať aj naďalej.- Rusko aktuálne používa v invázii na Ukrajinuzbrane, uvádza vo svojej správe britský rezort obrany.- Hraničnými priechodmi na slovensko-ukrajinskej hranici včera prešlo 3414 osôb . O dočasné útočisko požiadalo 91 žiadateľov. Zároveň na výstupe zo Slovenskej republiky smerom na Ukrajinu prešlo 2287 osôb.- Prostredníctvom 564 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 53 prípadov nákazy novým koronavírusom . Pribudlo šesť obetí. V nemocniciach je v súvislosti s COVID-19 hospitalizovaných 448 pacientov.– Pre dodávateľov energií je čoraz ťažšie svojim zákazníkom garantovať ceny elektriny a plynu, ale aj stabilitu dodávok. A to napriek tomu, že podnikajú zodpovedne a požadované objemy si zabezpečili v dostatočnom predstihu. Presný rozsah odberu sa totiž nikdy nedá stanoviť úplne presne, upozornilo Združenie dodávateľov energií.- Rezort zdravotníctva neprepláca od 1. mája nemocniciam príplatky pre zdravotníkov za starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19.- Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby investície z plánu obnovy išli aj do regionálnych nemocníc. Hrozí podľa nej, že môžu skončiť len vo vybraných štátnych nemocniciach.- Po dvoch päťročných volebných cykloch končí dnes vo funkcii maďarský prezident János Áder. V nadchádzajúcom päťročnom období bude prezidentkou nominantka vládneho bloku Fidesz-KDNP Katalin Nováková.- Rokovania medzi Moskvou a Kyjevom zamerané na ukončenie ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu sa nezastavili, ale pokračujú na diaľku . Uviedol to vedúci ruskej delegácie na rusko-ukrajinských rokovaniach Vladimir Medinskij. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá citovala agentúru Interfax.- Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili vo štvrtom stretnutí 1. kola play off NHL doma nad Torontom 7:3 a vyrovnali stav série na 2:2. Černák v prvej obrannej formácii strávil na ľade vyše 19 minút, zapísal si dva plusové body aj dve trestné minúty, jednu strelu a štyri "hity".- Vodné pólistky ŠK Olympia Košice obsadili 2. miesto na záverečnom turnaji Final 8 Dunajskej ligy. Pre košický klub ide o jeden z najväčších úspechov v histórii.Potomac - Slovenský golfista Rory Sabbatini obsadil na turnaji PGA Tour v marylendskom Potomacu spoločné 41. miesto. Na podujatí prestížnej série PGA Tour mal bilanciu 285/+5.