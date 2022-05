Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke obžalovaný Marian K., sedí v miestnosti pred pojednávaním vo veci objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v utorok 24. mája 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 24. mája (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 24. mája 2022 - 11.45 h.- Plénum Národnej rady posunulo návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne ministerstva financií do druhého čítania. Podľa právnej normy by na voľnočasové aktivity mali deti od piatich do 18 rokov dostať každý mesiac 50 eur.- Poslanci parlamentu presunuli hlasovanie o zdanení mimoriadnych príjmov z ruskej ropy. Pôvodne mali o posunutí do druhého čítania rozhodnúť dnes, hlasovať však o tom budú v stredu 25. mája o 11.00 hodine.- Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov . Popoludní by mal byť vypočutý otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak. Súd v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej rozhoduje o vine Mariana K. a Aleny Zs.- Prostredníctvom 1933 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 196 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 222 pacientov.- Lekárski odborári nevylučujú, že ich štrajková pohotovosť prerastie do hromadných výpovedí lekárov v nemocniciach. "V tejto chvíli máme nadpolovičnú podporu nemocničných lekárov v našich požiadavkách," povedal šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. Odborári, ktorí v apríli vyhlásili štrajkovú pohotovosť, pokračujú v zbere podpisov pod vyhlásenia o pripravenosti podať výpovede.- Ruské jednotky pokračujú v snahe o ovládnutie celej Luhanskej oblasti. V dnešnom vyhlásení to uviedol ukrajinsky generálny štáb, informuje TASR na základe správy agentúry DPA. "Nepriateľ neprestáva útočiť," napísal ukrajinský generálny štáb. Moskva sa snaží obkľúčiť strategicky dôležité mestá Severodoneck a Lysyčansk, uvádza sa vo vyhlásení.- Väznený ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj neuspel s odvolaním sa voči verdiktu v prípade podvodu a pohŕdania súdom. Sudca mu potvrdil deväťročný trest odňatia slobody.- Generálny riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry Dmitrij Rogozin navrhol, aby Kurilské ostrovy, ktoré sú predmetom územného sporu s Japonskom, boli pomenované po ruských lodiach a udalostiach rusko-japonskej vojny zo začiatku 20. storočia.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Kyjev je pripravený na výmenu vojnových zajatcov s Ruskom, a vyzval spojencov Ukrajiny, aby v tejto veci vyvíjali tlak na Rusko. Ukrajinský prezident to povedal počas online rozhovoru v Ukrajinskom dome v Davose, kde sa koná Svetové ekonomické fórum.- Ruský dom vo švajčiarskych Alpách, ktorý Ruská federácia počas každoročného Svetového ekonomického fóra v Davose využívala na rozličné podujatia, premenovali organizátori na Dom ruských vojnových zločinov. V súčasnosti sa v ňom nachádza výstava fotografií vojny na Ukrajine. Informovala o tom v noci na dnes agentúra AFP.- Rakúsko od 1. júna pozastavuje na tri mesiace povinné nosenie respirátorov vo verejnej doprave a v obchodoch so základným tovarom. Prekrytie horných dýchacích ciest bude však naďalej vyžadované v zdravotníckych zariadeniach.- Slovenskí hokejisti nastúpia na dnešný zápas A-skupiny majstrovstiev sveta proti Dánsku s ôsmimi obrancami a 12 útočníkmi. Na tribúne budú brankár Patrik Rybár a útočník Jakub Minárik, ktorých stále trápia zranenia, ako trinásty útočník bude pripravený Kristián Pospíšil. V kľúčovom dueli musia Slováci proti Dánom zvíťaziť v riadnom hracom čase, ak chcú pomýšľať na postup do štvrťfinále.- Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom postúpili do finále Východnej konferencie NHL. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára zdolal vo štvrtom dueli 2. kola play off doma Floridu 2:0 a sériu vyhral v najkratšom možnom čase 4:0 na zápasy.