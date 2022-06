Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke autobus po zrážke s osobným automobilom v pražskej štvrti Hostivař. Foto: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Na snímke zo štátnej tlačovej agentúry Bachtár Afganci sa pozerajú na škody spôsobené zemetrasením v afganskej provincii Paktíká na východe Afganistanu 22. júna 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 23. júna (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 23. júna 2022 - 11.45 h.- Slovensko na summite EÚ, ktorý dnes začína v Bruseli podporí udelenie štatútu kandidátskej krajiny pre Ukrajinu a Moldavsko a zároveň podporí aj udelenie európskej perspektívy pre Gruzínsko. Uviedol to predseda vlády Eduard Heger po príchode do Bruselu. Poslanci Národnej rady začali siedmy rokovací deň 66. schôdze diskusiou k novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Popoludní sa má začať mimoriadna schôdza, ktorú inicioval opozičný Smer-SD. Po jej skončení má nasledovať ďalšie mimoriadne rokovanie, na ktorom má čeliť odvolávaniu minister životného prostredia Ján Budaj.- Plénum Národnej rady odmietlo mimoriadnu jednorazovú valorizáciu dôchodkov. Návrh predložili nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD.- Pacienti so zriedkavým ochorením alkaptonúria, tzv. chorobou čiernych kostí, sa od septembra dostanú k novej liečbe. Bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia.- Prostredníctvom 1258 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 338 prípadov nákazy novým koronavírusom . Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 160 pacientov.- Počet pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 sa v júni mierne zvýšil. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva. Riziko objavenia sa nových variantov je podľa neho stále reálne, najväčší nárast prípadov očakáva koncom leta a na jeseň.- V pražskej štvrti Hostivař sa dnes ráno zrazil autobus plný detí s osobným autom. Zranilo sa pri tom 12 detí a traja dospelí vrátane vodiča osobného auta. Ruské jednotky dobyli v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny obce Loskutivka a Raj-Olexandrivka nachádzajúce sa v blízkosti strategicky významného mesta Lysyčansk. S odvolaním sa na ukrajinské úrady o tom dnes informovala agentúra CNN.- Nemecko plánuje oznámiť ďalší stupeň varovania v dôsledku neistoty dodávok plynu z Ruska.- Žiaci, ktorí sa v máji zúčastnili na testovaní žiakov piateho ročníka základných škôl, dosiahli v testoch z matematiky priemernú úspešnosť 61 percent . V prípade testu zo slovenského jazyka a literatúry to bolo v priemere 69,2 percenta.– Ministerstvo hospodárstva vyplatilo podnikateľom ako kompenzáciu za zatvorené prevádzky počas tretej vlny pandémie takmer 14,2 milióna eur.– Post predsedu Košického samosprávneho kraja bude v jesenných voľbách obhajovať Rastislav Trnka. Kandidovať bude za koalíciu KDH a Aliancia.- Záchranári i obyvatelia regiónov na východe Afganistanu pokračujú v snahách o záchranu ľudí , ktorí pri včerajšom silnom zemetrasení uviazli pod ruinami svojich domov.- Intenzívne vzdušné a delostrelecké útoky zo strany Ruska majú za cieľ zničenie celého regiónu Donbas na východe Ukrajiny, uviedol v noci na dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň vyzval spojencov Ukrajiny, aby urýchlili dodávky ťažkých zbraní, ktoré by sa na bojisku vyrovnali Rusku. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.- Zamestnanci železničnej dopravy v Spojenom kráľovstve budú dnes opäť štrajkovať po tom, ako sa včera odborom a zamestnávateľom nepodarilo dosiahnuť dohodu.- Hokejistov Colorada delí od zisku Stanleyho pohára jediný triumf. V noci na dnes zvíťazili na ľade dvojnásobného obhajcu Tampy Bay 3:2 po predĺžení a vo finálovej sérii play off NHL vedú už 3:1 na zápasy. Slovenský obranca "bleskov" Erik Černák zaznamenal asistenciu pri otváracom góle zápasu, odohral len sedem minút a 37 sekúnd, pretože po zblokovaní strely v druhej tretine zamieril do šatne. Pripísal si plusový bod, tri strely, dva bodyčeky a dva bloky.- Slovenskí hokejbalisti si na MS v Kanade pripísali druhý triumf. Obhajcovia titulu po víťazstve nad Britmi 6:1 zdolali aj Haiti po výsledku 7:1. Darilo sa aj ženám, ktoré otočili nepriaznivý stav proti USA 0:2 a napokon dokázali triumfovať 4:3 po nájazdoch.