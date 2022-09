Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas podpisu do kondolenčnej knihy na britskom veľvyslanectve v súvislosti s úmrtím britskej kráľovnej Alžbety II. v Bratislave 9. septembra 2022. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke Andrej Babiš. Foto: TASR Jaroslav Novák

Carlos Alcaraz zo Španielska a Casper Ruud z Nórska sa odfotili po finále mužskej dvojhry na tenisových majstrovstvách US Open, ktoré sa uskutoční v nedeľu 11. septembra 2022 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 12. septembra 2022 - 11.45 h.Bratislava - Slovensko bude na štátnom pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II. budúci pondelok 19. septembra zastupovať prezidentka Zuzana Čaputová. Na pozvanie britskej strany sa na ňom zúčastní aj so svojím partnerom Jurajom Rizmanom.Kyjev - Ukrajinské ozbrojené sily dnes vyhlásili, že sa im za posledných 24 hodín podarilo opätovne získať kontrolu nad viac ako 20 obcami. TASR správu prevzala z agentúry AFP.Bratislava - Prostredníctvom 208 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 49 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo deväť obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 361 pacientov.Bratislava - Občianske združenie Via Iuris vyzýva poslancov Národnej rady, aby odmietli návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhované zmeny podľa Via Iuris nezastavia špekulantov a neprimerane zvýhodnia investorov. Obmedzia najmä práva aktívnych ľudí ovplyvniť výstavbu vo svojom okolí a obmedzia aj možnosti odborných orgánov chrániť verejné záujmy.Praha – Dnes začalo hlavné pojednávanie v kauze Čapí hnízdo, v ktorej je obvinený bývalý český premiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Na súd prišiel so svojím advokátom Eduardom Brunom. Pred začiatkom pojednávania Babiš novinárom zopakoval svoje tvrdenie, že ide o politický proces.Londýn/Kyjev - Ostreľovanie jednej zo štvrtí ukrajinského mesta Charkov ruskou armádou si v noci na dnes vyžiadalo najmenej jednu obeť a dvoch ranených. Prostredníctvom platformy Telegram o tom informoval charkovský primátor Ihor Terechov.Moskva/Berlín - Rusko sa zastavením dodávok do Nemecka cez Nord Stream 1 snaží Berlín donútiť, aby otvoril plynovod Nord Stream 2. Ten je síce postavený, ale nikdy sa nedostal do prevádzky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.Bratislava - Hraničnými priechodmi prešlo včera na Slovensko 3230 ľudí z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo 12 žiadateľov. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 3153 osôb.Kyjev - Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov priznal, že ukrajinskí vojaci sú po šesťdňovej ofenzíve v Charkovskej oblasti unavení, no ich morálka je vysoká. "Je to znamenie, že Rusko môže byť porazené," dodal v rozhovore pre americký denník Financial Times, ktorý monitorovala britská stanica BBC.Londýn/Washington - Súčasná protiofenzíva ukrajinskej armády podľa všetkého neukončí vojnu na Ukrajine. Vo svojej najnovšej správe o vývoji ukrajinského konfliktu to tvrdia experti amerického Inštitútu pre štúdium vojny citovaní britskou stanicou BBC. Odborníci predpokladajú, že vojna pravdepodobne potrvá až do roku 2023.Moskva - V komunálnych a regionálnych voľbách v Rusku zvíťazili kandidáti podporovaní Kremľom, informovala agentúra DPA odvolávajúca sa na správy ruských štátnych médií.Kým nezávislí volební pozorovatelia z organizácie Hlas (Golos) poukazujú na početné prípady podvodov pri hlasovaní a sčítaní hlasov či kupovania hlasov voličov; ruské orgány informovali, že nezaznamenali žiadne závažné porušenia volebných pravidiel.Wellington - Nový Zéland stanovil na 26. septembra jednorazový deň štátneho smútku, ktorým si uctí zosnulú britskú kráľovnú Alžbetu II. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová uviedla, že jej vláda sa po smrti Alžbety II. nebude usilovať o to, aby sa Nový Zéland stal republikou.Brusel - Európska komisia uvažuje o 20-percentnom znížení finančných prostriedkov vyplácaných Maďarsku zo spoločného rozpočtu EÚ pre "systémové problémy s korupciou" v tejto krajine. Uviedol to týždenník Politico.New York - Španielsky tenista Carlos Alcaraz triumfoval v mužskej dvojhre na US Open a získal prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej trojky nasadenú päťku Nóra Caspera Ruuda 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3. Vo veku 19 rokov a 4 mesiace sa stal najmladšou svetovou jednotkou v histórii.Londýn - Poľská tenistka Iga Swiateková zvýšila po triumfe na grandslamovom turnaji US Open svoj náskok na čele rebríček WTA. Na konte má už 10365 bodov.