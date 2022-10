Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej snímke Martin Klus. Foto: TASR Pavol Zachar

Ľudia dostávajú lekárske ošetrenie na mieste ruského ostreľovania v Kyjeve na Ukrajine 10. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. októbra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 11. októbra 2022 - 11.45 h.– Národná rada dnes opäť nebola uznášaniaschopná pri hlasovaní o novele zákona o štátnom rozpočte na tento rok. Predseda parlamentu Boris Kollár preto prerušil schôdzu do 18. októbra do 11.00 h, keď by mali poslanci pokračovať hlasovaním. Po skončení tejto schôdze má nasledovať ďalšia riadna schôdza, ktorej začiatok bol rovnako naplánovaný na 18. októbra. SaS trvá na novom návrhu novely zákona o štátnom rozpočte, kde bude priamo napísané, ako budú peniaze minuté. Vyhlásil to líder strany Richard Sulík s tým, že následne sú pripravení otvoriť schôdzu aj hlasovať za návrh. Predseda Národnej rady a hnutia Sme rodina Boris Kollár priblížil, že nový návrh bude pravdepodobne vypracovaný.- Nezaradený poslanec Národnej rady Peter Pellegrini chce počas týždňa zorganizovať okrúhly stôl o jednotnom postupe opozície. Konať by sa mal na pôde parlamentu, chce sa pokúsiť o neutralitu, aby na rokovanie prišla aj SaS.- Za znásilnenie by sa mohol považovať aj sexuálny styk bez súhlasu. Ministerstvo spravodlivosti to navrhuje v novele Trestného zákona. V súčasnosti je nevyhnutné dokázať vynakladanie aktívneho odporu obeťou alebo prítomnosť či hrozbu násilia.– Martin Klus, ktorý je podpredsedom SaS nevylučuje odchod zo strany. Šéf SaS Richard Sulík deklaruje, že svoju stranu sa snaží viesť maximálne tolerantne voči iným názorom. Pokiaľ poslancovi parlamentu za SaS Martinovi Klusovi na nejakom hlasovaní mimoriadne záleží a má odlišný názor, dostáva "zelenú kartu". - Prostredníctvom 1581 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 427 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli štyri obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 806 pacientov.– Environmentálna organizácia Greenpeace vykonala na znečistenej rieke Slaná merania s cieľom preskúmať kontamináciu rieky arzénom. V blízkosti hraníc s Maďarskom boli hodnoty arzénu v rieke niekoľkonásobne vyššie ako sú vnútroštátne limitné hodnoty. Nová súdna mapa by mala byť implementovaná rýchlo a bez zbytočných odkladov. Zdôraznila to organizácia Via Iuris. Minister spravodlivosti Viliam Karas avizoval zámer predĺžiť čas potrebný na implementáciu súdnej mapy o päť mesiacov. Justičná reforma by tak nadobudla účinnosť 1. júna 2023.- Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov adresoval Spojeným štátom a ich spojencom nové varovanie: upozornil, že ich podpora Ukrajiny by ich mohla zatiahnuť do otvoreného konfliktu s Ruskom. S odvolaním sa na agentúru RIA Novosti o tom informovala agentúra AP. Včerajšie útoky ruských síl na mestá po celej Ukrajine si vyžiadali podľa predbežných informácií 19 obetí na životoch a 105 zranených. Novú bilanciu obetí oznámila dnes Štátna služba Ukrajiny pre mimoriadne situácie, informuje agentúra AFP. Útoky spôsobili, že mnohé z ostreľovaných miest a obcí sa ocitli bez dodávok elektriny, vody a telekomunikačného spojenia.- Stavebná produkcia v auguste 2022 dosiahla hodnotu 580,9 milióna eur a v porovnaní s augustom 2021 v stálych cenách vzrástla o 2,5 percenta. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola medzimesačne nižšia o 0,4 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky. Stav dvoch hospitalizovaných pacientov po nehode na bratislavskej zastávke Zochova sa zlepšuje. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa zajtra stretne so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na regionálnom summite v kazašskom hlavnom meste Astana. Turecko medzičasom vyzvalo na "čo najrýchlejšie" uzavretie prímeria medzi Ukrajinou a Ruskom. Slovenskí hokejisti Šimon Nemec (New Jersey), Pavol Regenda (Anaheim) a Adam Ružička(Calgary) sa dostali na súpisku tímov NHL pre úvod nového ročníka. V zámorskej súťaži sa tak predstaví osem Slovákov.Istotu už pred záverečnou hráčskou elimináciou mali Tomáš Tatar (New Jersey), Erik Černák (Tampa Bay), Martin Fehérváry (Washington), Jaroslav Halák (NY Rangers) i jednotka draftu Juraj Slafkovský (Montreal).