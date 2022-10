Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke hovorca Pentagónu Patrick Ryder hovorí počas tlačovej konferencie 25. októbra 2022 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Bratislava 26. októbra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 26. októbra 2022 - 11.45 h.– Ústavný súd sa dnes zaoberá otázkou ústavnosti v prípade prvej referendovej otázky o bezodkladnej demisii vlády. Predmetom rokovania bude, okrem iného, aj rokovanie o návrhu prezidentky Zuzany Čaputovej na začatie konania o súlade predmetu referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov s ústavou. Dnešné rokovanie aktuálnej 75. schôdze Národnej rady prerušili do 14.00 h. Rozhodol o tom podpredseda parlamentu Peter Pčolinský po tom, čo v rokovacej sále chýbali predkladatelia návrhov a nemohlo sa o nich rokovať.- Na postoch podpredsedov Rady vlády pre protidrogovú politiku nahradia Máriu Kolíkovú a Branislava Gröhlinga minister školstva Ján Horecký a šéf rezortu spravodlivosti Viliam Karas. O odvolaní a menovaní podpredsedov predpoludním rozhodla vláda.- Generálny prokurátor Maroš Žilinka poveril výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora Daniela Mikuláša. Prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Mikuláša poveril výkonom funkcie s účinnosťou od dnes.- Požiadavky na povoľovanie, zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie malých čistiarní odpadových vôd by sa mali zmeniť. Stanoviť by sa mali aj limity ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových odpadových vôd do povrchových či podzemných vôd. Vyplýva to z novely nariadenia, ktorú dopoludnia schválila vláda.- Na Slovensku v septembri zomrelo 4110 ľudí, čo je najmenej v roku 2022. Najčastejšou príčinou úmrtí boli choroby obehového systému. Celková úmrtnosť bola v septembri o 0,4 percenta nižšia ako päťročný priemer rokov 2015 – 2019. Ceny zemného plynu v Európe dnes vzrástli, keďže sa termíny na prijatie kľúčových opatrení EÚ na zvládnutie energetickej krízy odsúvajú. Kontrakty na plyn v Európe vzrástli dnes nakrátko až o 5 %, ale stále smerujú k najväčšiemu mesačnému poklesu v tomto roku.- Rusko nesmie používať falošné zámienky na ďalšiu eskaláciu situácie v ukrajinskom konflikte, uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Rusko, podľa neho teraz nepravdivo tvrdí, že Ukrajina sa pripravuje na použitie rádioaktívnej špinavej bomby na svojom vlastnom území.- Pentagón včera zopakoval, že Moskva by za použitie tzv. špinavej bomby alebo jadrových zbraní niesla následky. Uviedol to hovorca ministerstva obrany Pat Ryder.- Viac než sto ozbrojencov z Čečenska zasiahla v Ruskom okupovanej Chersonskej oblasti ukrajinská delostrelecká paľba, uviedla včera večer ukrajinská armáda. Informovala dnes agentúra DPA. Ruská protivojnová skupina s názvom Zastav vagóny v uplynulých mesiacoch opakovane podnikla sabotážne útoky na železničné trate v Rusku s cieľom zabrániť transportu vojakov a techniky do bojov na Ukrajine. Informovalo o tom dnes britské ministerstvo obrany.- Spojené štáty, Japonsko a Južná Kórea v stredu varovali Severnú Kóreu , že na jej prípadné obnovenie jadrových skúšok budú reagovať bezprecedentným spôsobom. Povedal to v Tokiu prvý námestník juhokórejského ministra zahraničných vecí Čcho Hjun-dong.- Politický vodca bosnianskych Srbov Milorad Dodik včera zhromaždil desaťtisíce svojich stúpencov na protest proti prepočítavaniu hlasov z nedávnych prezidentských volieb v Republike srbskej. Prerátavanie hlasov iniciovala miestna opozícia, podľa ktorej Dodik vo voľbách zvíťazil len vďaka podvodom.- Prostredníctvom 1167 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 257 prípadov nákazy novým koronavírusom . Pribudlo šesť obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 644 pacientov.- Vyšetrovanie júnového úmrtia ukrajinskej študentky v bratislavskom internáte Mladá Garda stále pokračuje. Obvineniu čelí Volodymyr M. z Ukrajiny pre obzvlášť závažný zločin vraždy.- Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v noci na dnes pripísal asistenciu a bodoval tak v druhom zápase za sebou v prebiehajúcej sezóne NHL. Útočník New Jersey sa podieľal na góle Nica Hischiera, jeho tím triumfoval na ľade Detroitu 6:2.