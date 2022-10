Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke predseda NRSR Boris Kollár (Sme rodina). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 31. októbra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 31. októbra 2022 - 11.45 h.- Národná kriminálna agentúra sa zaoberá nenávistnými prejavmi publikovanými na internete. Ide najmä o podozrenia zo spáchania trestných činov extrémizmu, hlavne trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.- V Národnej rade v stredu (2. 11.) prebehne fiktívne hlasovanie. Systém sa otestuje po kybernetickom incidente spolu s IT odborníkmi a pravdepodobne aj s Národným bezpečnostným úradom.uviedla hovorkyňa Kancelárie Národnej rady Michaela Jurcová. Upozornenia o končiacej platnosti certifikátov pre elektronický podpis v prípade občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021, ktoré dostávajú občania do elektronických schránok na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, nie sú podvod. Informoval o tom rezort vnútra. Použitie najnovších technológii zameraných na presnejšiu lokalizáciu zachraňovaných osôb by mala umožniť novela zákona o Horskej záchrannej službe. Parlament by mal o nej hlasovať na najbližšej schôdzi.– Zajtra, 1. novembra, je na Slovensku Sviatok všetkých svätých , väčšina maloobchodných prevádzok bude preto zatvorená. Výnimku má 1. novembra maloobchodný predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta.- Prostredníctvom 218 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 37 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo päť obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 597 pacientov. Zvýšenie počtu študentov medicíny by bez ďalších systémových zmien viedlo k výraznému zhoršeniu kvality výučby a k nenapraviteľným škodám v celom pregraduálnom vzdelávaní budúcich lekárov. Vyhlásila to Rada Slovenskej lekárskej komory, ktorá žiada k téme odbornú diskusiu.- Česká vláda na čele s premiérom Petrom Fialom dorazila do Kyjeva . S ukrajinskou vládou chce rokovať o povojnovej obnove či vojnových utečencoch v Česku. Ukrajina oznámila, že jej územie sa dnes ráno stalo terčomraketových útokov Ruska, čo spôsobilo výpadky elektriny v niekoľkých oblastiach vrátane Kyjeva. TASR prevzala správy z tlačových agentúr AFP a AP.- Hraničnými priechodmi prešlo v uplynulom týždni (24. - 30. 10.) na Slovensko 17.420 ľudí z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo 844 žiadateľov. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 19.499 osôb. Dve nákladné lode naložené obilninami a ďalšími poľnohospodárskymi produktmi dnes vyplávali z ukrajinských prístavov, informovala tlačová agentúra AFP.- Rusko dočasne odstúpilo od dohody sprostredkovanej Tureckom a Organizáciou Spojených národov, ktorá umožňuje prepravu životne dôležitých dodávok ukrajinských obilnín cez bezpečné koridory v Čiernom mori a potom do krajín trpiacich potravinovou krízou.- Rusko hodlá stiahnuť z Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny svoje ťažké delostrelectvo, pričom má zrejme v úmysle tieto jednotky presunúť do iných častí frontovej línie, domnieva sa generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl. TASR o tom informuje na základe správy denník The Guardian.- Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a jeho čínsky náprotivok Wang I telefonicky diskutovali o súperení medzi oboma veľmocami a o vojne, ktorú vedie Rusko na Ukrajine.- Útočník v juhoanglickom prístavnom meste Dover hodil včera tri benzínové bomby pripevnené k zábavnej pyrotechnike do priestorov imigračného centra, pričom zranenia utrpeli dve osoby. Polícia našla muža neskôr mŕtveho po tom, čo spáchal samovraždu. Podľa lokálnej polície nešlo o teroristický útok.- Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel v zámorskej NHL jednou asistenciou k hladkému triumfu New Jersey nad Columbusom 7:1. Pre Tatara to bol tretí bod (1+2) v prebiehajúcom ročníku profiligy, "diabli" vyhrali tretí zápas za sebou.- Hráči Anaheimu Ducks ukončili sedemzápasovú sériu prehier, keď triumfovali nad Torontom Maple Leafs 4:3 po predĺžení. V ich drese opäť chýbal slovenský útočník Pavol Regenda. Do nočného programu nezasiahol ani brankár Jaroslav Halák, ktorý sledoval zo striedačky výhru svojho NY Rangers v Arizone 3:2.