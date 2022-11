Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Ukrajinská vojačka pózuje pri nápise s názvom mesta Cherson na juhu Ukrajiny počas vojny s Ruskom v piatok 11. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 14. novembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 14. novembra 2022 - 11.45 h. Lekárski odborári zvolávajú protestné zhromaždenie za záchranu zdravotníctva vo štvrtok (17. 11.) na Námestí slobody v Bratislave. Vláde vyčítajú nečinnosť v súvislosti s hromadnými výpoveďami lekárov. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v októbri 2022 medzimesačne poskočili o 1,2 percenta a priemerná úroveň zdražovania z mesiaca na mesiac v tomto roku je 1,3 percenta. Medziročne inflácia od januára minulého roka bez prestávky rastie a momentálne s hodnotou 14,9 percenta dosahuje najvyššie hodnoty od začiatku milénia. Informoval o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.- Minister obrany Jaroslav Naď telefonoval s novým ministrom obrany Švédskeho kráľovstva Palom Jonsonom. Diskutovali predovšetkým o spolupráci Slovenska a Švédska, a to najmä v súvislosti s modernizáciou ozbrojených síl a prístupovým procesom Švédska do NATO.- Kontrolu polohy vnadísk má uľahčiť elektronická aplikácia, ktorú pripravilo Národné lesnícke centrum. V Šaštíne-Strážach ju predstavil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.- Prostredníctvom 190 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 20 prípadov nákazy novým koronavírusom . Pribudlo osem obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 402 pacientov.- Hraničnými priechodmi prešlo v uplynulom týždni od 7. do 13. novembra na Slovensko 17.758 ľudí z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo 739 žiadateľov. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 18.686 ľudí. Polícia Slovenskej republiky apeluje na občanov , aby ju v prípade akéhokoľvek podozrenia z protiprávneho konania kontaktovali na čísle 158 alebo na ktoromkoľvek obvodnom oddelení. Informovala o tom v súvislosti s prípadom prenasledovania známych osobností v hlavnom meste.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil mesto Cherson na juhu Ukrajiny, ktoré opätovne ovládla ukrajinská armáda. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a britskej spravodajskej stanice The Guardian.- Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov bol po prílete na indonézsky ostrov Bali , kde sa uskutoční summit skupiny G20, prevezený do nemocnice. S odvolaním sa nemenované zdroje o tom dnes informovala agentúra AP. Ruské ministerstvo zahraničných vecí to však poprelo. Zastavenie alebo dlhšie spomalenie bojových operácií na Ukrajine je v najbližších mesiacoch veľmi nepravdepodobné. Akýkoľvek pokus o prímerie alebo zastavenie bojov by bol v tomto čase z drvivej väčšiny v prospech Ruska. Vo svojom najnovšom hodnotení to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny.- Americký prezident Joe Biden a čínsky líder Si Ťin-pching sa dnes predpoludním stretli na Bali v Indonézii. Osobne sa pokúsia napraviť vzťahy medzi svojimi krajinami. Rokovanie sa koná v rámci summitu skupiny G20. Vyjednávači Európskeho parlamentu , Rady EÚ a Európskej komisie v piatok (11. 11.) nedosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2023. Ak sa im nepodarí dohodnúť do dnešnej polnoci, eurokomisia bude musieť predložiť nový návrh budúcoročného rozpočtu, informuje spravodajca TASR.– Čínsky premiér Li Kche-čchiang zdôraznil na summite v Kambodživyhrážania sa jadrovými zbraňami. Naznačuje to, že Pekingu sa nepáči nukleárna rétorika jeho strategického partnera Ruska, uviedol dnes predstaviteľ USA. Turecko odmietlo prejavy sústrasti zo strany Spojených štátov v súvislosti so smrťou šiestich ľudí pri včerajšom bombovom útoku v Istanbule. Ankara z tohto útoku obviňuje kurdských militantov. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan často obviňuje Washington z poskytovania zbraní kurdským bojovníkom v severnej Sýrii.- Európska komisia oznámila, že zvýši podporu pre ľudí postihnutých účinkami rastúcej celosvetovej potravinovej neistoty. Nový balík humanitárnej pomoci vo výške 210 miliónov eur bude poskytnutý 15 krajinám.- Hokejisti Washingtonu prehrali v noci na dnes v zápase NHL na ľade Tampy Bay 3:6. V ich drese odohral 18:23 min slovenský obranca Martin Fehérváry, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Zaznamenal šesť "hitov" a päť zablokovaných striel, čo bolo najviac zo všetkých hráčov na ľade.