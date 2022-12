Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 20. decembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 20. decembra 2022 - 11.45 h.- Nemocnice dostanú na ďalšie oddlžovanie 258 miliónov eur. Dnes to odsúhlasili poslanci Národnej rady.- Viaceré body programu aktuálnej schôdze by sa mali odsunúť až na ďalšiu riadnu schôdzu so začiatkom na konci januára. Popoludní sa očakáva aj zasadnutie poslaneckého grémia a prerušenie rokovania do 10. januára 2023, keď by sa podľa slov šéfa parlamentu Borisa Kollára mohol po úpravách prijať aj štátny rozpočet.- Ekonomika Slovenskej republiky by v roku 2023 mohla vzrásť o 1,5 percenta, v roku 2024 o 3 percentá. Priemerná inflácia v budúcom roku by mala dosiahnuť úroveň 10 percent, v roku 2024 by mohla byť okolo úrovne 9 percent. Pri predstavení prognózy "Ekonomický vývoj a menový vývoj - zima 2022" to uviedol guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Tohtoročná priemerná inflácia by podľa neho mala dosiahnuť hodnotu okolo 12 percent.- Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zaznamenal alarmujúci stav hromadiacich sa podnetov na spoločnosti s prepojením na očnú kliniku iClinic. Požiadal dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby konal.- Poberatelia dôchodkov dostanú dôchodky počas vianočných a novoročných sviatkov o deň skôr. Upozornil na to hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.- Prostredníctvom 879 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 136 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli tri obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 486 pacientov.– Rezort školstva robí všetko pre to, aby vysoké školy dostali financie na vyplatenie vysokoškolských motivačných štipendií v priebehu tohto mesiaca. Odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva TASR potvrdil, že aktuálne sú so školami v procese podpisu zmlúv. Po tom, čo školy dostanú financie, budú štipendiá vyplácať študentom.- Predpokladané príjmy RTVS v roku 2023 sú o vyše 21 miliónov eur nižšie, ako je očakávaná skutočnosť v aktuálnom roku. Vyplýva to z budúcoročného rozpočtu telerozhlasu, ktorý včera schválila Rada RTVS. Príjmy RTVS v roku 2023 majú byť na úrovni 165,8 milióna eur, výdavky sa rozpočtujú vo výške 165,6 milióna eur.- Na Slovensku sa od spustenia zálohovania vyzbieralo viac ako 787 miliónov zálohovaných nápojových obalov. Od januára do novembra uviedli na trh miliardu zálohovaných PET fliaš či plechoviek. Registrovaných je 3004 odberných miest.- Ministerstvo vnútra ruší stanový tábor v Kútoch. Dôvodom je znižujúci sa trend v počte osôb s neoprávneným pobytom na území Slovenska spolu s nástupom zimy. Za "mimoriadne ťažkú" označil ruský prezident Vladimir Putin situáciu v štyroch ukrajinských oblastiach nelegálne anektovaných Moskvou v septembri tohto roka, píše agentúra Reuters.- Ide o oblasti Záporožskú, Chersonskú, Doneckú a Luhanskú. Ich anexia Ruskom predstavovala najväčšie násilné prevzatie územia v Európe od druhej svetovej vojny a Kyjev a jeho západní spojenci ju odsúdili ako nezákonnú.- Medzinárodný menový fond schválil program pre Ukrajinu, ktorého cieľom je udržanie ekonomickej stability po invázii Ruska a podpora financovania štátu donormi. Americký prezident Joe Biden včera pri príležitosti židovského sviatku svetiel Chanuka odsúdil silnejúci antisemitizmus v Spojených štátoch a prisľúbil, že sa šíreniu tohto spoločenského "jedu" nebude len mlčky prizerať.- Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na dnes v zámorskej NHL na ľade Arizony 3:2 po predĺžení. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa v ich drese do kanadského bodovania nezapísal.- Najvyššie draftovaný hráč nastúpil v úvode v druhom útoku, neskôr sa presunul do štvrtého a v úplnom závere už nehral. Celkovo si zapísal 10:34 min. Zaznamenal jeden mínusový bod, dve trestné minúty a dva "hity". Canadiens ukončili sériu troch stretnutí bez zisku bodu, vo Východnej konferencii sú na 13. mieste.