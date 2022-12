Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Miroslav Číž Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. decembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 29. decembra 2022 - 11.45 h. V budovaní autority inštitúcií, ktoré sú kľúčové pre fungovanie právneho štátu a zabezpečenie rovnakých práv pre všetkých ľudí, nemôžeme poľaviť. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla v súvislosti s 30. výročím vzniku Slovenskej republiky. Samostatná Slovenská republika je úspešný príbeh a za 30 rokov prešla kus dobrej cesty. Sme hrdý štát, no za svoju samostatnosť musíme neustále bojovať. Skonštatoval to predseda Národnej rady Boris Kollár. Upozornil, že naša suverenita nie je samozrejmosť a je potrebné ju chrániť.– Slovenskí vojaci by sa mali v prvom polroku 2023 zúčastniť na 69 vojenských cvičeniach v zahraničí. Naopak príslušníci ozbrojených síl iných štátov by mali participovať na 29 vojenských cvičeniach, ktoré sú plánované na území Slovenska. Vyplýva to z návrhu na vydanie súhlasu s vyslaním Ozbrojených síl mimo územia Slovenska a prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na našom území. Návrh dopoludnia schválila vláda. Konferencia biskupov Slovenska na podporu projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách v roku 2023 dostane 330.000 eur. Rozhodla o tom dopoludnia vláda počas svojho online rokovania. Veľkou úlohou roka 2023 bude naštartovať čerpanie nových eurofondov z Programu Slovensko, prvé výzvy chce Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vypísať už na jar. Uviedla to dočasne poverená ministerka investícií Veronika Remišová.- Dôvera v ekonomiku Slovenska po šiestich mesiacoch v decembri 2022 stúpla, patrila však k najnižším v tomto roku. Informoval o tom dnes Štatistický úrad. Optimizmus prejavili podnikatelia v službách, obchode a v stavebníctve, naopak v priemysle sa prehĺbila pesimistická nálada.- Počas dvoch rokov pandémie Slováci vo veľkom nakupovali cez internet. Slovenská pošta aj preto tento rok zvýšila počet BalíkoBoxov na 155. Podľa dát Štatistického úradu však trh s balíkmi medziročne klesol o 10 %.- Dnes ráno zomrel slovenský europoslanec a dlhoročný politik Miroslav Číž . Informovala o tom strana Smer-SD.- Množstvo vyzbieraného kuchynského odpadu sa oproti roku 2020 zvýšilo desaťnásobne. Pred dvoma rokmi sa z domácností vyzbieralo 2579 ton bioodpadu, v roku 2021 to bolo 25.503 ton. Uviedol to minister životného prostredia Ján Budaj. Rusko nebude považovať mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za základ pre ďalšie rokovania. Moskva sa zároveň domnieva, že Kyjev ešte stále nie je pripravený na skutočné mierové rozhovory. Povedal to dopoludnia ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.– Ukrajina hlásila ráno nový rozsiahly raketový útok Ruska . Vo viacerých mestách bolo počuť výbuchy, podľa úradov v dôsledku zostreľovania rakiet systémom protivzdušnej obrany.- Nová vlna ruských útokov na Ukrajinu z rána si v hlavnom meste Kyjev vyžiadala najmenej troch zranených ľudí. Oznámil starosta Vitalij Kličko.- Raketové útoky postihli aj mesto Ľvov. Informoval o tom starosta mesta Andrij Sadovyj.- Estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu podporil včera požiadavku Ukrajiny vylúčiť Rusko z Bezpečnostnej rady OSN.- Francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu prisľúbil včera Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc, ako aj neochvejnú podporu svojej krajiny. Do Kyjeva pricestoval prvýkrát od vtedy, ako sa v máji zhostil svojho úradu.- Slovenská správa ciest dnes varuje pred poľadovicou a zľadovateným snehom na cestách prvej, druhej aj tretej triedy najmä na východnom Slovensku.- Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar si v noci na dnes pripísal v NHL asistenciu. Jeho tím New Jersey však prehral doma s lídrom ligy Bostonom 1:3.- Slovenský hokejista Pavol Regenda sa v noci na dnes pričinil o víťazstvo San Diega Gulls nad tímom Henderson Silver Knights 5:4. V zápase AHL strelil víťazný gól a pridal aj jednu asistenciu.