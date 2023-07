Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke dočasne poverený predseda vlády SR odborníkov Ľudovít Ódor počas odletu slovenských hasičov do Grécka, ktorí nahradia svojich zasahujúcich kolegov na gréckom ostrove Rodos na letisku M. R. Štefánika v Bratislave v piatok 28. júla 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 28. júla (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 28. júla 2023 - 11.45 h. Do Grécka odcestovala druhá skupina slovenských hasičov. Pri hasení lesných požiarov na ostrove Rodos vystriedajú tridsiatku príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorí sa večer vracajú na Slovensko. Na mieste by mali zostať 14 dní. Pred odletom druhej skupiny o tom informoval premiér Ľudovít Ódor, poverený vedením rezortu vnútra.- Predseda vlády hasičom poďakoval a ocenil ich odvahu. Ako pripomenul, s plameňmi bojujú aj v prospech slovenských turistov. Doplnil, že v Grécku zostane z pôvodnej zostavy jeden hasič a technika. Voliť v parlamentných voľbách bude možné aj mimo trvalého bydliska kdekoľvek na Slovensku. Volič na to potrebuje hlasovací preukaz. Treba oň vopred požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy od 16. augusta. Osobne bude možné vybaviť si preukaz najneskôr deň pred voľbami, teda 29. septembra. Kým celková inflácia pokračuje v spomaľovaní, predovšetkým vďaka externým faktorom, jadrová inflácia ostáva rekordne vysoká. Uviedol to guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír v reakcii na včerajšie zvýšenie úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou. Skutočnú nezvládnuteľnú záťaž nemocníc by priniesol kolaps primárnej pediatrickej starostlivosti. Snažia sa ho oddialiť avizované zmeny v ambulantnej pohotovostnej službe. Uviedla to Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Nesúhlasí preto s tvrdením lekárskych odborárov, že skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí preťaží nemocnice.- Rezort zdravotníctva v súvislosti s nedostatkom pediatrov navrhuje viaceré opatrenia. Chce napríklad skonsolidovať sieť ambulantných pohotovostí. Navrhuje tiež skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí, ktoré by sa podľa neho mohlo riešiť aj na mimoriadnej schôdzi parlamentu.- Nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku majú rodičia detí do troch rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali do spádovej materskej školy. Opatrenie platí od 30. mája tohto roka. Predĺženie poberania rodičovského príspevku znižuje motiváciu rodičov a to najmä matiek, aby sa vrátili na trh práce. Vo svojom blogu na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ministerka kultúry Silvia Hroncová odvolala z funkcie člena Rady Audiovizuálneho fondu Dušana Zbudilu, ktorý bol od 31. marca taktiež jej predsedom.- Ministerka zároveň do funkcie členky rady vymenovala Ivanu Malákovú, generálnu riaditeľku sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR a doterajšiu členku Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu.- Na Slovensku sa objavujú podvodné správy, ktoré vyzerajú ako od spoločnosti Netflix. Prichádzajú v čase, keď streamovacia služba kontaktuje používateľov v súvislosti s novými pravidlami. Podvodníci sa od obetí snažia vylákať prihlasovacie údaje. Informoval Peter Blažečka zo spoločnosti Eset. Obce môžu získať z Environmentálneho fondu dotáciu na preventívne opatrenia proti škodám spôsobeným medveďom hnedým. Žiadosti na zabezpečenie kontajnerových stojísk prijíma fond do 16. augusta. Ruské ministerstvo obrany dnes ráno informovalo o zneškodnení dronu nad Moskovskou oblasťou. K obetiam a škodám nedošlo, píše sa vo vyhlásení ruského ministerstva.- Japonsko oznámilo, že rozšírilo sankcie uvalené na Rusko za inváziu na Ukrajinu. Britská vláda dovolila sankciovaným ruským oligarchom, aby minuli stovky tisíce dolárov na rôzne výsady - napríklad na súkromných kuchárov, šoférov či chyžné. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na zistenia amerického denníka The New York Times.- Autokefálna pravoslávna cirkev Ukrajiny oficiálne schválila, že od 1. septembra prechádza na nový juliánsky kalendár. V prípade pevne stanovených sviatkov (napr. Vianoce) zodpovedá gregoriánskemu kalendáru až do roku 2800. Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva spustilo vyšetrovanie po tom, ako jeho úradníci kvôli chybe v adrese nevedomky poslali e-maily obsahujúce utajované informácie blízkemu spojencovi Ruska - do africkej republiky Mali.- Rovnakú chybu minulý týždeň odhalili aj v Spojených štátoch, odkiaľ však do Mali smerovali "milióny vojenských e-mailov."- Slovenská futbalová reprezentantka Dominika Škorvánková podpísala ročný kontrakt s talianskym tímom FC Como. Jedenásťnásobná a úradujúca víťazka ankety Futbalistka Slovenska pôsobila uplynulé tri roky v drese francúzskeho klubu Montpellier HSC.