Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Bratislava 5. septembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 5. septembra 2023 - 11.45 h. Na Najvyššom správnom súde sa dnes ráno začalo disciplinárne pojednávanie vedené voči sudkyni Najvyššieho súdu Dane W. V prípade dokázania disciplinárneho previnenia jej hrozí preloženie na súd nižšieho stupňa. Dana W. trvá na svojej nevine.- Štatistický úrad informoval, že hrubý domáci produkt sa v 2. štvrťroku 2023 medziročne zvýšil o 1,5 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 11,3 % a dosiahol 30,3 miliardy eur. V medzikvartálnom porovnaní po sezónnej úprave (oproti 1. štvrťroku 2023) HDP vzrástol o 0,4 %. Slovenská agentúra životného prostredia spustí zajtra ďalšiu výzvu na obnovu rodinných domov. Z plánu obnovy je na ňu vyčlenených 190 miliónov eur. O finančný príspevok môže požiadať 10.000 záujemcov, ktorí môžu žiadosti podávať od 9. októbra. Na predpoludňajšej tlačovej konferencii to oznámil riaditeľ agentúry Matej Kerestúr. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na Facebooku uviedol, že tí, ktorí chcú mier, môžu bezpečne dôverovať americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi , keďže po mnohých desaťročiach totálnych zlyhaní a neefektívnosti priniesli Abrahámske dohody opäť nádej na mier pre Blízky východ.- Ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili dnes skoro ráno tri bezpilotné lietadlá, ktoré sa pokúšali zaútočiť na Moskvu. Na platforme Telegram to uviedol starosta ruského hlavného mesta Sergej Sobianin.- Počet žiadostí o azyl v krajinách Európskej únie v prvej polovici tohto roka stúpol o 28 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Údaje Európskeho podporného úradu pre otázky azylu ukazujú, že od januára do konca júna tohto roka zaznamenalo 27 členských krajín EÚ spolu s Nórskom a Švajčiarskom 519.000 žiadostí o azyl. Takmer štvrtinu prijatých žiadostí o azyl v EÚ podali Sýrčania a Afganci. Európska komisia nemá povinnosť pozastaviť oslobodenie od vízovej povinnosti pre občanov Spojených štátov pre nedostatočnú reciprocitu USA v tejto oblasti. Dnes o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie.- Estónsky prezident Alar Karis sa domnieva, že rozruch, ktorý spôsobili podnikateľské aktivity manžela estónskej premiérky Kaje Kallasovej v Rusku, poškodil imidž tejto pobaltskej krajiny vo svete.- Čínsky minister zahraničných vecí Wang I sa snažil včera presvedčiť talianskeho kolegu Antonia Tajaniho o výhodách čínskej iniciatívy Novej hodvábnej cesty, keďže Rím zvažuje, či dohodu s Pekingom obnoví. Taliansko v roku 2019 pod vedením vtedajšieho premiéra Giuseppa Conteho, ako jediná európska krajina, podpísalo čínsku iniciatívu a neočakáva sa, že na konci tohto roka ju predĺži. Nadácia otvorenej spoločnosti oznámila, že vytvára novú pobočku so sídlom v Bruseli zameranú na podporu rómskych komunít v Európe. Rómska nadácia pre Európu bude mať do roku 2030 rozpočet 100 miliónov eur.- Slovenská atlétka Gabriela Gajanová si vybojovala miestenku na olympijské hry do Paríža. Na včerajšom mítingu World Athletics Continental Tour vo švajčiarskej Bellinzone zabehla v behu na 800 m čas 1:58,78 min a ostrý limit prekonala o 1,02 sekundy.- Bývalý slovenský reprezentačný útočník Michal Ďuriš sa stal novou posilou FC Spartak Trnava. Prichádza na hosťovanie do konca roka z cyperského klubu Othellos Athienou.- Pätica slovenských tenistov Alex Molčan, Lukáš Klein, Norbert Gombos, Igor Zelenay a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii na zápas 1. svetovej skupiny Davisovho pohára v Grécku. Lídrom domáceho tímu v Aténach bude 16.-17. septembra Stefanos Tsitsipas, siedmy hráč svetového rebríčka ATP.