Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej snímke vystrelené rakety. Foto: TASR/AP

Bratislava 6. novembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 6. novembra 2023 - 11.45 h. Národné parky by mali prejsť revíziou podľa medzinárodných kritérií. Následne sa budú riešiť ich zonácie. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba. Zároveň spolu so šéfom agrorezortu Richardom Takáčom ohlásili spoluprácu medzi ministerstvami. Sociálna poisťovňa zaznamenala zvýšený nárast žiadostí o predčasný starobný dôchodok, najmä o legislatívnu zmenu, predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch. Počet žiadostí o predčasný starobný dôchodok medziročne narástol o 56 percent.- Následkom intenzívnych zrážok došlo v priebehu včerajška k vzniku povodňovej situácie na viacerých miestach východného Slovenska.uviedol pre TASR hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa začal súdny proces s obžalovaným Miroslavom V. v kauze vraždy jeho exmanželky. Obžalovaný a ani prokurátor nemajú záujem o uzavretie dohody o vine a treste. Miroslav V. vinu odmieta. Izraelská armáda tvrdí, že jej pozemné jednotky v noci na dnes dobyli opevnenú základňu palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy. Izraelské letectvo okrem toho zasiahlo približne 450 objektov patriacich tejto ozbrojenej formácii.- Po niekoľkohodinovej prestávke boli dnes opäť vystrelené rakety z pásma Gazy na lokality na izraelskom území, informuje TASR podľa agentúry DPA.- Predstavitelia agentúr OSN a medzinárodných humanitárnych organizácií vyzvali v noci na dnes na okamžité zastavenie paľby v pásme Gazy s ohľadom na vysoký počet civilných obetí bojov a na kritickú zásobovaciu situáciu v tejto palestínskej enkláve. Ruské sily v noci na dnes odpálili štyri rakety a 22 útočných dronov z okupovaných oblastí na juhu Ukrajiny, uviedla ukrajinská armáda. Zranenia utrpelo osem ľudí.- Rusko a Ukrajina podávali v priebehu víkendu odlišné informácie o dianí na frontovej línii v Záporožskej oblasti. Moskva tvrdí, že zastavila protiofenzívu Kyjeva, ukrajinská armáda naopak vyhlásila, že pokračuje v útočení, informuje TASR podľa agentúry Reuters.- Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov chce v priebehu nasledujúcich piatich rokov zreformovať armádu tak, aby sa stala profesionálnejšou a bola schopná spolupracovať so štruktúrami Severoatlantickej aliancie. Smerovanie súčasnej maďarskej zahraničnej politiky by mohlo spôsobiť nielen rozpad Vyšehradskej štvorky, ale aj úplnú medzinárodnú izoláciu Maďarska, varoval bývalý minister zahraničných vecí Antallovej vlády a niekdajší veľvyslanec Maďarska vo Washingtone Géza Jeszenszky v analýze uverejnenej vo víkendovej prílohe denníka Népszava. Poľský prezident Andrzej Duda dnes večer oznámi, koho poverí zostavením vlády po voľbách, ktoré sa konali v polovici októbra., uviedol severokórejský štátny denník Rodong sinmun. Predpokladá sa, že KĽDR v súčasnosti posilňuje svoj jadrový a raketový program a pokúsi sa o vypustenie špionážneho satelitu.- Hokejový tím NHL Calgary Flames poslal slovenského útočníka Martina Pospíšila späť na farmu do Calgary Wranglers. Okrem neho putovali do AHL aj útočník Connor Zary a obranca Nick DeSimone.