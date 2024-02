Správy TASR - 11.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke poslanci a poslankyne Národnej rady (NR) SR sedia v pléne počas 9. schôdze parlamentu v Bratislave 8. februára 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 8. februára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 8. februára 2024 - 11.45 h. V úvode šiesteho rokovacieho dňa 9. schôdze parlamentu pokračovali poslanci novelou Trestného zákona. So záverečným slovom vystúpili spravodajca Tibor Gašpar aj minister spravodlivosti Boris Susko (obaja za Smer-SD). Poslanci by mali po prerokovaní novely o návrhu počas dňa aj definitívne rozhodnúť.- Dvaja náhradníci na uprázdnené mandáty poslancov parlamentu dnes zložili poslanecký sľub a ujali sa mandátov. Martina Nemkyho zo Smeru-SD vymenil Richard Glück. Richard Dubovický zas nahradil Tomáša Hellebrandta z klubu Progresívne Slovensko. Bývalý opozičný poslanec parlamentu Tomáš Hellebrandt z Progresívneho Slovenska nevie o trestnom oznámení na jeho osobu v súvislosti s pobytom v žilinskej nemocnici. Priblížil, že politickú zodpovednosť vyvodil preto, lebo lekárom neohlásil svoju zdravotnú diagnózu, čo bola chyba. Považuje však za zarážajúce, že informáciou o trestnom oznámení disponuje premiér Robert Fico a chce vedieť, z akého zdroja a titulu ju má k dispozícii. Európska komisia pozastavuje hodnotenie štvrtej platby z plánu obnovy pre Slovensko. Ide o vyše 900 miliónov eur, o ktoré môže krajina prísť. Dnes o tom informovala opozičná strana Progresívne Slovensko.- Saldo zahraničného obchodu Slovenska bolo za celý rok 2023 aktívne v objeme 4,2 miliardy eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím predminulého roka lepší výsledok o viac ako 8,7 miliardy eur. V decembri minulého roku sa obchodná bilancia po desiatich mesiacoch prebytku prepadla do mínusu a skončila so schodkom 258 miliónov eur. Informoval o tom štatistický úrad. Zamestnanec, ktorý mal v roku 2023 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Finančná správa upozornila, že ak oň nepožiada alebo nepredloží požadované doklady v tomto termíne, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 2. apríla. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg včera v Bruseli vyhlásil, že ráta so skorým prijatím Švédska do Severoatlantickej aliancie. O schválení členstva Švédska v NATO maďarským parlamentom ho totiž nedávno ubezpečil premiér Viktor Orbán.- Takmer rok po prevrátení člna v Stredozemnom mori, pri ktorom zahynulo 94 migrantov vrátane 35 neplnoletých, taliansky súd odsúdil pašeráka ľudí na 20 rokov väzenia. Súd v kalábrijskom meste Crotone dal tiež 29-ročnému tureckému občanovi pokutu tri milióny eur. Najvyšší súd v Ekvádore dekriminalizoval eutanáziu a nariadil zákonodarcom a predstaviteľom zdravotníctva, aby vypracovali pravidlá a smernice pre tento zákrok. Rozhodnutie ekvádorského Najvyššieho súdu bolo reakciou na žalobu smrteľne chorej ženy s diagnostikovanou amyotrofickou laterálnou sklerózou. Chcela, aby jej malo byť umožnené zomrieť dôstojne. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír vypustil v spolupráci s firmou SpaceX na obežnú dráhu Zeme satelit, ktorý bude preskúmavať zemskú atmosféru a svetový oceán. Satelit PACE niesla raketa Falcon.- Severokórejský parlament včera odhlasoval zrušenie zákonov o hospodárskej spolupráci s Južnou Kóreou.- Slovenský hokejový obranca Erik Černák si v noci na dnes v NHL pripísal na konto asistenciu. Tampa Bay však prehrala na ľade New Yorku Rangers 1:3. Slovenský hokejista Martin Pospíšil sa dohodol na dvojročnom predĺžení zmluvy s klubom NHL Calgary Flames. Nový jednocestný kontrakt mu vynesie 1 milión USD ročne.