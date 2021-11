Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 25. novembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 25. novembra 2021 - 17.45 h. Epidemiologická situácia na Slovensku sa naďalej zhoršuje. Lockdown sa uvoľní čo najskôr, ako to bude možné, ale len pre očkovaných a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. Informovali o tom členovia konzília odborníkov a riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva Matej Mišík.Najvyšší výskyt pozitívnych je v súčasnosti medzi deťmi a mládežou od päť do 18 rokov, ktorí tvoria 25 percent z celkového počtu pozitívnych.- Zväz obchodu stojí za rozhodnutím vlády vyhlásiť núdzový stav a lockdown. Pre TASR to uviedla prezidentka Zväzu obchodu Nadežda Machútová v reakcii na sprísnené prodipandemické opatrenia.- Plénum Národnej rady dnes schválilo novelu zákona z dielne koaličných poslancov o cestnej premávke. Prioritou novely je jasne definovať a spresniť bočný odstup pri predbiehaní cyklistov, ale aj chodcov či užívateľov kolobežiek. Dostatočný odstup je najmenej jeden meter pri rýchlosti do 50 kilometrov za hodinu a 1,5 metra pri vyššej rýchlosti. V Česku bude pre pandémiu platiť od polnoci opäť núdzový stav. Premiér v demisii Andrej Babiš spresnil, že kabinet ho vyhlásil na 30 dní.- Členské krajiny Európskej únie musia zintenzívniť svoje úsilie zaočkovať čo najväčšie množstvo populácie v rámci boja proti pandémii koronavírusu. Vo svojom dnešnom vyhlásení to uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.- Európska komisia odporučila, že Covidpasy, ktoré sú v značnej miere potrebné pri cestovaní medzi jednotlivými krajinami Európskej únie, by po novom mali platiť iba deväť mesiacov od podania druhej dávky vakcíny.- Európska agentúra pre lieky (EMA) schválila podávanie proticovidovej vakcíny od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech deťom od piatich do 11 rokov. Ide o prvú vakcínu, ktorú EMA schválila na používanie u mladších detí. Táto očkovacia látka je už schválená na podávanie deťom od 12 rokov.- Český prezident Miloš Zeman, ktorý dnes predpoludním opustil po takmer siedmich týždňoch Ústrednú vojenskú nemocnicu, vymenuje zajtra napoludnie šéfa ODS Petra Fialu za predsedu vlády. Nasledujúce dva pracovné týždne sa bude postupne stretávať s kandidátmi na ministrov a potom sa s Petrom Fialom opäť stretne.- Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že Európska únia sa musí pripraviť na uvalenie ďalších sankcií voči Rusku v prípade, že sa vypätá situácia na hraniciach Ukrajiny a Ruska či Poľska a Bieloruska nezmení.- Prezidenti pobaltských štátov a Poľska vyjadrili v spoločnom vyhlásení obavy z ruského historického revizionizmu, a to najmä v súvislosti s možnou likvidáciou medzinárodnej ľudskoprávnej a historicko-vzdelávacej organizácie Memorial. Najvyšší súd Slovenskej republiky dnes zamietol dovolanie odsúdeného podnikateľa Jozefa Majského voči uzneseniu Najvyššieho súdu SR z júla 2020, ktorým ho právoplatne odsúdil na deväťročný trest odňatia slobody. Majský si zvyšok trestu v kauze tunelovania nebankoviek aktuálne po rozhodnutí českých súdov odpykáva v Českej republike.- Európsky súd pre ľudské práva v súdnom spore Pavel Mucha proti Slovensku dnes jednomyseľne rozhodol, že zo strany slovenskej justície došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, čo je zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach. Súd zároveň rozhodol, že Slovensko musí zaplatiť sťažovateľovi, ktorý sa v súčasnosti nachádza vo väznici v Leopoldove, sumu 7800 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 630 eur ako náhradu za súdne náklady a výdavky. Členka slovenskej výpravy Marianna Klementová mala pred úvodným podujatím Svetového pohára v behu na lyžiach vo fínskej Ruke pozitívny test na koronavírus. Pre TASR to uviedla Ivana Mrázová z úseku severských disciplín Zväzu slovenského lyžovania. Pozitívne testovanú osobu, ktorá pomáha v dejisku testovať lyže, umiestnili do izolácie.- Nová programová služba RTVS pod názvom Šport, zameraná na šport a životný štýl, začne vysielať 20. decembra.