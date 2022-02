Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Bratislava 28. februára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 28. februára 2022 - 17.45 h.



Pezinok - Proces v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a príprave vrážd prokurátorov prerušili. Špecializovaný trestný súd bude v pojednávaní pokračovať až po rozhodnutí Najvyššieho súdu o námietke zaujatosti podanej na sudkyňu Pamelu Záleskú.



New York - Z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie utieklo viac ako 500.000 ľudí. Uviedol to Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov. Asi 281.000 ukrajinských utečencov prišlo do Poľska, ďalších 84.500 do Maďarska, 36.400 do Moldavska, vyše 32.500 do Rumunska a približne 30.000 na Slovensko.



Brusel - Európska únia plánuje Ukrajincom utekajúcim pred vojnou zaistiť právo na to, aby sa mohli po obdobie do troch rokov usídliť a pracovať v členských krajinách Únie. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokopostavených predstaviteľov Únie a Francúzska.



Bratislava - Slovensko požiada agentúru Frontex o pomoc pri ochrane slovensko-ukrajinskej hranice. "Ako krajina v prvej línii si totiž uvedomujeme, že ide o vonkajšiu hranicu celého schengenského priestoru," uviedol minister vnútra Roman Mikulec. Doplnil, že Slovensko má už identifikované požiadavky aj pre materiálnu i humanitárnu pomoc, na ich získanie chce využiť európsky mechanizmus civilnej ochrany.



Bratislava - Hotspoty pre utečencov z Ukrajiny sú už zriadené, do prevádzky sa spustia po tom, ako vláda na základe novely zákona o azyle schváli poskytovanie dočasného útočiska. Bratislava - Od dneška je zakázaný vstup, výstup alebo prelet vzdušným priestorom Slovenskej republiky pre lietadlá Ruskej federácie.



Moskva/Paríž - Ruský prezident Vladimir Putin uviedol dnes počas telefonátu so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, že podmienkou na skočenie bojov na Ukrajine je uznanie ruskej zvrchovanosti nad polostrovom Krym a demilitarizácia Ukrajiny.



Paríž - Vyše 40 percentám všetkých ľudí na Zemi hrozí, že zažijú vážne následky klimatických zmien, vyplýva z druhej časti v poradí šiestej hodnotiacej správy Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu, ktorú dnes zverejnili. Odborníci zdôrazňujú, že následky klimatických zmien nie sú problémom budúcich generácií, ale že už teraz sužujú milióny ľudí na celom svete.



Minsk - Počas protivojnových protestov, ktoré sa konali v Bielorusku v nedeľu 27. februára – v deň referenda o zmene ústavy –, zadržali najmenej 800 ľudí.



Berlín – Asi štvrť milióna ľudí vyšlo do ulíc nemeckého Kolína nad Rýnom, aby sa zúčastnili na pochode za mier a demokraciu, ktorý nahradil tradičný karnevalový Ružový pondelok.



Charkov - Pri ostreľovaní ukrajinského Charkova ruskou armádou zahynuli v pondelok desiatky ľudí a stovky utrpeli zranenia, uviedlo ukrajinské ministerstvo vnútra.



Washington/Minsk - Spojené štáty dnes oznámili, že pozastavujú činnosť svojho veľvyslanectva v bieloruskom Minsku a zároveň povoľujú odchod iného ako nevyhnutného personálu z amerického veľvyslanectva v Moskve.



Washington - Spojené štáty dnes odporučili Američanom nachádzajúcim sa v Rusku "ihneď odísť". Varovanie vydal americký rezort diplomacie. Schopnosť americkej vlády poskytnúť v aktuálnej situácii pomoc občanom USA v Rusku je značne "obmedzená". Rezort diplomacie ďalej varoval pred možnosťou "obťažovania amerických občanov zo strany bezpečnostných predstaviteľov ruskej vlády".



Bern - Švajčiarsky prezident Ignazio Cassis dnes oznámil, že jeho krajina prijala sankcie voči Rusku. Opatrenia sú podľa neho rovnaké, ako sankcie zo strany Európskej únie.



Ženeva/Moskva - Predstavitelia ruskej opozície a kritici Kremľa Michail Chodorkovskij, Dmitrij Gudkov a Sergej Gurijev založili ruský "protivojnový výbor", ktorého cieľom je zjednotiť odporcov agresie Ruska voči Ukrajine. Zakladatelia výboru tvrdía, že účastníci invázie – generáli a politické vedenie Ruska - by sa mali nazývať vojnovými zločincami a mali by byť za svoje činy potrestaní. Výbor podporuje aj šachista Garry Kasparov.



Moskva – Rusko zatvára vzdušný priestor pre letecké spoločnosti z 36 krajín. Tento krok je odvetou za zákaz letov ruských leteckých spoločností a strojov zo strany "európskych štátov".



Vatikán - Vatikán je pripravený "pomôcť" Ukrajine v dialógu s Ruskom.



Helsinki - Fínsko neumožní štart Rusku a Bielorusku na tohtoročných majstrovstvách sveta v hokeji, ktoré sa uskutočnia od 13. do 29. mája v Helsinkách a Tampere.



Zürich - Medzinárodná futbalová federácia FIFA suspenduje Rusko zo svojich súťaží v dôsledku invázie na Ukrajinu. Ruská reprezentácia podľa agentúry DPA nebude môcť hrať v marcovej baráži o postup na MS 2022 ani na záverečnom turnaji v Katare.