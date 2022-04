Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke predseda NRSR Boris Kollár (Sme rodina). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 20. apríla (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 20. apríla 2022 - 17.45 h. Národná kriminálna agentúra obvinila expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica i exministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorého zadržala. Obvinenie sa týka zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Keďže je Fico poslancom, na jeho prípadné zadržanie je potrebný súhlas Národnej rady. Prezidentka Zuzana Čaputová rešpektuje postup orgánov činných v trestnom konaní. Uviedla to v súvislosti s obvinením expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka. Zdôraznila, že je potrebné počkať na ďalšie procesné úkony.- Predseda Národnej rady Boris Kollár verí, že orgány činné v trestnom konaní majú dostatok dôkazov a konajú objektívne v prípade obvinenia Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní obviniť členov strany Smer-SD Roberta Kaliňáka a Roberta Fica je autonómnym rozhodnutím týchto orgánov, povedal predseda vlády Eduard Heger, ktorý verí, že obvinenia sú podložené aj relevantnými dôkazmi.- V otázke nezávislosti od ruského plynu bude veľmi dôležitá spolupráca a jednota v rámci EÚ. Zhodli sa na tom taliansky prezident Sergio Mattarella a prezidentka Zuzana Čaputová. Počas spoločných rokovaní v Ríme zároveň Mattarella ocenil solidaritu Slovákov voči ukrajinským utečencom.- Tzv. inflačnú pomoc ľuďom v núdzi predstaví vláda zajtra. Po dnešnom rokovaní vlády o tom informoval premiér Eduard Heger. Respirátory budú od zajtra povinné len v domovoch sociálnych služieb a v nemocniciach. Ruší sa tiež povinná karanténa po kontakte s pozitívne testovanou osobou, vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.- Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v marci tohto roka dosiahla 6,67 %. Klesla tak oproti februáru, keď predstavovala 6,86 %. Znížila sa aj medziročne, a to o 1,31 percentuálneho bodu. Informoval o tom minister práce Milan Krajniak.- Rokovania o oprave ukrajinskej techniky na Slovensku sú vo finálnej fáze. Intenzívne sa rokuje aj o poskytnutí húfnic Zuzana Ukrajine, počty zatiaľ nie sú stanovené. Slovensko ich má poskytnúť komerčnou formou, otázkou je právne riešenie. Po rokovaní vlády to uviedol minister obrany Jaroslav Naď.- Predseda Európskej rady Charles Michel vyhlásil, že za vojnové zločiny spáchané na Ukrajine musí byť nastolená spravodlivosť. Spravil tak počas dnešnej návštevy zničeného ukrajinského mesta Boroďanka. Rusko prostredníctvom diplomatických kanálov varovalo Fínsko a Švédsko pred dôsledkami, ktoré by mal ich prípadný vstup do Severoatlantickej Aliancie. Nové vyhrážky zo strany Moskvy zazneli v deň, keď o možnom členstve v NATO začali rokovať fínski poslanci.- Londýnsky súd dnes vydal oficiálny príkaz na vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea do USA, kde čelí trestnému stíhaniu za zverejnenie tajných dokumentov o vojnách v Afganistane a Iraku. Záverečné rozhodnutie teraz musí prijať britská ministerka vnútra Priti Patelová. Organizátori grandslamového Wimbledonu zakázali štart ruským a bieloruským tenistom na tohtoročnej edícii turnaja. Dôvodom je ruská vojenská invázia na Ukrajinu, ktorú Bielorusko podporuje.