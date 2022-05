Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke z videa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozpráva z Kyjeva 22. marca 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 5. mája (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 5. mája 2022 - 17.45 h. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala popoludní v Prezidentskom paláci slovenských expertov po návrate z Ukrajiny , kde pomáhali dokumentovať podozrenia zo spáchania vojnových trestných činov a trestných činov proti ľudskosti. Ukrajina, ktorá čelí ruskej agresii, potrebuje pomoc a našou úlohou je pokračovať v jednotnom úsilí, až kým nezastavíme vojenské ťaženie prezidenta Vladimira Putina. Vyhlásil dnes premiér Eduard Heger na medzinárodnej darcovskej konferencii pre Ukrajinu, ktorú vo Varšave zorganizovali vlády Poľska a Švédska v spolupráci s Európskou komisiou.Poľský premiér Mateusz Morawiecki oznámil, že na medzinárodnej darcovskej konferencii pre Ukrajinu sa vyzbieralo 6,5 miliardy amerických dolárov. Slovensko prispelo sumou 540.000 eur.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa prihovorí poslancom Národnej rady v utorok 10. mája o 12.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová.- Premiéra Eduarda Hegera mrzí včerajšie hlasovanie v parlamente, ktorým poslanci neodsúhlasili žiadosť o vydanie lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že OĽANO napriek postoju dvoch už bývalých členiek klubu ostáva protikorupčné. Koalícia podľa neho musí ďalej pracovať. SaS sa ohradzuje voči slovám ministra financií Igora Matoviča , že má v úmysle odísť z koalície. Zároveň sa strana pýta, či Matovič vyháňa z koalície tých správnych. Stanovisko lídra SaS Richarda Sulíka zaslal TASR hovorca strany Ondrej Šprlák.- V prípade prerušenia dodávok plynu je prioritou zabezpečiť dodávky pre domácnosť a zabezpečenie kritickej infraštruktúry štátu, vrátane zdravotnej starostlivosti. Uviedol to vo svojej odpovedi počas Hodiny otázok v Národnej rade minister hospodárstva Richard Sulík. Priblížil, že podzemné zásobníky má Slovensko aktuálne naplnené na zhruba 20 %.- Z balíka peňazí na oddlžovanie nemocníc by sa mohlo vyčerpať okolo 300 miliónov eur. Informoval o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, podľa ktorého je proces oddlžovania nemocníc vo finálnej fáze. Na tlačovej konferencii súčasne vyhlásil, že neplánuje odstúpiť zo svojej funkcie.- Spoločnosť Konštrukta-Defence, člen štátnej skupiny DMD Group z Dubnice nad Váhom, sa bude podieľať na výrobe fínskych kolesových bojových obrnených vozidiel 8 x 8 Patria pre Ozbrojené sily SR. Na výrobe vozidiel budú participovať aj ďalšie slovenské zbrojárske spoločnosti. Dnes o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď.- Rusko svojou agresiou proti Ukrajine a vzďaľovaním sa od hodnôt, ktoré sú základom Rady Európy, obnovilo hrôzy druhej svetovej vojny, vyhlásila generálna tajomníčka Rady Európy Marija Pejčinovičová Buričová.- Kremeľ dnes obvinil Západ, že zásobovaním Kyjeva zbraňami bráni "" ukončeniu ruského vojenského ťaženia na Ukrajine. TASR prevzala správu z agentúry AFP.- Ak Švédsko požiada o prijatie do Severoatlantickej aliancie, môže sa spoľahnúť na to, že NATO zvýši svoju prítomnosť v okolí švédskych hraníc a tiež v Baltskom mori. V rozhovore pre švédsku rozhlasovú stanicu SVT to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.- Dostavba dvoch nových blokov atómovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi je v záujme ekonomiky i národnej bezpečnosti Maďarska, a ruský Rosatom je schopný tento projekt zrealizovať. Povedal to v tureckom Istanbule šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po rokovaní s generálnym riaditeľom ruskej štátnej korporácie pre jadrovú energetiku Rosatom Alexejom Lichačovom.- Európsky parlament podporil zachovanie platnosti súčasných pravidiel digitálneho COVID preukazu EÚ (covidpasu) na ďalší rok. Členské štáty by tak mohli preukaz využívať do júna 2023. Pápež František, ktorý má pre bolesti kolena problémy s chôdzou, sa dnes na audiencii vo Vatikáne prvýkrát objavil na invalidnom vozíku. Informovala o tom talianska tlačová agentúra ANSA a agentúra AP.