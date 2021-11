Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Prezidentka SR Zuzana Čaputová, archívna snímka. Foto: TASR – Martin Baumann

Na archívnej snímke migranti sedia po prekročení hranice z Bieloruska do Poľska v poľskej dedine Usnarz Gorny. Foto: TASR/AP

Bratislava 8. novembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 8. novembra 2021 - 17.45 h.- Novela zákona o správe daní z dielne Ministerstva financií, ktorú dnes podpísala prezidentka Zuzana Čaputová vylúči daňovo nespoľahlivé osoby. Cieľom právnej normy je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému a zodpovednému plneniu daňových povinností, za čo budú odmeňované benefitmi. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala aj novelu zákona o používaní jazykov národnostných menšín, z ktorej vyplýva, že informačné dopravné značky v obciach budú môcť byť okrem slovenčiny napísané aj v jazyku menšiny. Prezidentka podpísala tiež novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá je zameraná najmä na vzdelávanie učiteľov.- Hlava štátu Zuzana Čaputová privíta zajtra v Prezidentskom paláci poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Poľský hosť sa počas oficiálnej návštevy Slovenska stretne aj s premiérom Eduardom Hegerom a predsedom Národnej rady Borisom Kollárom.- Vo vláde panuje zhoda na tom, že sa musí konať ráznejšie a prijať k tomu aj potrebné opatrenia. Dôvodom je, že ľudia nedodržiavajú nastavené podmienky v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19. Po rokovaní so zdravotníkmi a členmi vlády o epidemickej situácii to vyhlásil premiér Eduard Heger.- Vyše 1300 zdravotníkov z nemocníc sa postavilo za verejnú výzvu obyvateľom krajiny na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19. V liste verejnosti zdôrazňujú, že do nemocníc sa dostávajú čoraz mladší pacienti a nemocnice musia pristupovať k obmedzovaniu takzvanej bielej medicíny. Na polícii už identifikovali skupinu ľudí, ktorí mohli vyniesť medializované nahrávky z poľovníckej chaty, na ktorých sú aj predstavitelia opozície. Predseda parlamentného branno-bezpečnostného výboru Juraj Krúpa o tom informoval po dnešnom mimoriadnom zasadnutí. Dočasný policajný prezident Štefan Hamran doplnil, že daní policajti pôjdu na detektor lži. Ich konanie prešetrí aj Úrad inšpekčnej služby.- Použitie donucovacích prostriedkov pri medializovanom zásahu voči invalidnému dôchodcovi Jánovi Hlinkovi v Prievidzi bolo v súlade so zákonom a predpismi. Predseda Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa to vyhlásil po mimoriadnom rokovaní výboru. Na danom závere sa podľa neho zhodol výbor aj s podporou časti opozície.- Novozvolená dolná komora českého parlamentu sa dnes zišla na svojej ustanovujúcej schôdzi. Ešte pred jej začatím podpísali predsedovia koalícií Spolu (ODS, KDÚ-ČSL a TOP 09) a PirSTAN koaličnú dohodu, na základe ktorej vytvoria novú vládu. Osemnásťčlenný kabinet by mal viesť líder ODS Petr Fiala.- Poľsko zvyšuje bezpečnosť na svojej hranici s Bieloruskom, ktorá je súčasne aj východnou hranicou Európskej únie. Predchádzali tomu správy, že sa k hraničnému priechodu Kužnica na severovýchode Poľska vydala veľká skupina migrantov, najmä Kurdov zo severného Iraku, ktorých k poľsko-bieloruským hraniciam previezli z Minska. Väčšina krajín zlyhala v dodržaní sľubov, ku ktorým sa zaviazala v parížskej klimatickej dohode z roku 2015. Na klimatickej konferencii OSN v škótskom Glasgowe to dnes vyhlásil bývalý americký prezident Barack Obama.- Svetová organizácia pre zdravie zvierat oznámila, že Poľsko hlási prepuknutie vysokonákazlivej vtáčej chrípky typu H5N1 na niekoľkých hydinových farmách, na ktorých spolu chovajú takmer 650.000 kusov hydiny.- Lyžiarka Petra Vlhová vynechá sobotnú paralelnú súťaž Svetového pohára v rakúskom stredisku Lech/Zürs. Dnes o tom informoval Ski Team Vlha s tým, že obhajkyňa veľkého glóbusu sa chce pripravovať na ďalšie podujatia seriálu vo fínskom Levi a v americkom Killingtone.- Novým trénerom anglického futbalového klubu Newcastle United, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka, sa stal Eddie Howe. Štyridsaťtriročný kormidelník podpísal zmluvu do leta 2024.- Xavi Hernandez, nový tréner futbalistov FC Barcelona, má za sebou veľkolepé privítanie na Camp Nou. Bývalému dlhoročnému stredopoliarovi tohto španielskeho veľkoklubu tlieskali na štadióne tisícky fanúšikov.