Správy TASR - 17.45

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas tlačovej konferencie k referendu a aktuálnej epidemickej situácii 10. novembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR/AP

Na snímke študenti počas protestného pochodu za slobodné vysoké školy v Bratislave 10. novembra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Poľskí policajti a príslušníci pohraničnej stráže hliadkujú pri plote s ostnatým drôtom, zatiaľčo migranti z Blízkeho východu a iných krajín, ktorí sa pokúšajú prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, sa zhromažďujú na hranici pri bieloruskej dedine Grodno 9. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Bratislava 10. novembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 10. novembra 2021 - 17.45 h.- Stranou Smer-SD navrhnuté referendové otázky sa vzájomne podmieňujú , čo zákon neumožňuje. Popoludní to vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že vypíše referendum s akoukoľvek otázkou, ak bude v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.- Ústavný súd dnes rozhodol o tom, že časť zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ako aj časť zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Obidve ustanovenia zákona napadla v roku 2018 respektíve v roku 2019 skupina vtedajších opozičných poslancov. Epidemická situácia na Slovensku je vážna, povedal predseda vlády Eduard Heger, ktorý je však presvedčený, že Slovensko ju zvládne.ubezpečil na podvečernej tlačovej konferencii po rokovaní vlády, ktorá sa zaoberala sprísnením a aktualizovaním pandemických pravidiel.- Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním na ochorenie COVID-19 , potvrdením o prekonaní choroby alebo negatívnym výsledkom testu. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. Návrh zákona schválila na svojom dnešnom rokovaní vláda, pričom sa vyslovila za to, aby ho parlament prijal v skrátenom legislatívnom konaní.- Vláda dnes rozhodla aj tom, že na covidovej mape budú od pondelka 15. novembra len tri farby, a to s výraznou prevahou čiernej. V aktuálnej epidemiologickej situácii bude v treťom stupni ohrozenia, teda v čiernej farbe 52 okresov, v bordovej fáze, ktorá zodpovedá druhému stupňu ohrozenia bude 19 okresov a osem okresov bude červených - teda v prvom stupni ohrozenia.- Strana SaS vyzvala svojho koaličného partnera hnutie Sme rodina, aby prestalo s populistickou rétorikou a vecne sa podieľalo na reformách, ktoré pomôžu Slovensku. Hnutie Sme rodina v reakcii na výzvu SaS konštatovalo, že reformy v predloženej podobe sú neprípustné , pretože by znamenali vyľudnenie okresov, kde je už aj tak problém so zamestnanosťou a pýta sa, či je populizmom to, že stojí za ľuďmi v regiónoch.- V Bratislave vyšli dnes popoludní do ulíc vysokoškolskí študenti. Protestným pochodom za slobodné vysoké školy požadujú stiahnutie návrhu reformy o vysokých školách z legislatívneho procesu a vyzývajú na dialóg. Novela zákona podľa nich skutočné problémy v školstve nerieši, naopak, vznikajú ňou ďalšie.- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na svojom webe informuje, že Rakúsko sprísnilo protipandemické opatrenia v krajine a tiež podmienky vstupu . Na výnimku z povinnej karantény po vstupe do krajiny už nestačí negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, ale cestujúci sa musia po novom preukázať potvrdením o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia.- Hospitalizovaný český prezident Miloš Zeman bude môcť od budúceho týždňa v obmedzenej miere prijímať návštev y, keďže ho preložia na bežné lôžko na štandardnom oddelení. Oznámil prezidentov hovorca Jiří Ovčáček.- Nemecká kancelárka Angela Merkelová hovorila dnes telefonicky s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o napätej situácii na poľsko-bieloruských hraniciach. Šéfa Kremľa vyzvala, aby využil svoj vplyv na Minsk a dopomohol k tomu, že Bielorusko zastaví "neľudské" zneužívanie migrantov.- Kremeľ dnes vyhlásil, že Poľsko je "nezodpovedné", keď viní Rusko z migračnej krízy na poľsko-bieloruských hraniciach. Reagoval tak na včerajšie slová poľského premiéra Mateusza Morawieckeho, ktorý z organizovania nelegálnych prechodov cez hranice obvinil ruského prezidenta Putina.- V súvislosti s bezprecedentnou migračnou krízou na poľsko-bieloruských hraniciach obvinil dnes poľský premiér Mateusz Morawiecki Bielorusko z páchania "štátneho terorizmu" . Predseda Európskej rady Charles Michel na spoločnej tlačovej konferencii s Morawieckym avizoval možné uvalenie "ďalších sankcií" voči Minsku.- Švédsky premiér Stefan Löfven podal dnes demisiu. Úradujúci predseda vlády už v auguste oznámil, že odstúpi z funkcie šéfa Švédskej sociálnodemokratickej strany aj predsedu vlády. Stalo sa tak po tom, čo stratil dôveru parlamentu.- Slovenský tenista Lukáš Lacko sa prebojoval do 2. kola dvojhry na Peugeot Slovak Open. Trojnásobný víťaz bratislavského challengru zdolal v úvodnom kole svojho krajana Miloša Karola 6:4, 6:3.