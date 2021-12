Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 23. decembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 23. decembra 2021 - 17.45 h. Fakultná nemocnica v Nitre bola prvou , ktorá začala očkovať proti ochoreniu COVID-19. Počas Vianoc, 26. decembra, ubehne presne rok, odkedy tu podali prvú vakcínu na Slovensku. Doteraz zaočkovali viac ako 120.000 obyvateľov. Nemocnica bude očkovať aj počas sviatkov. Záujemcovia môžu dostať vakcínu počas celých Vianoc, 24., 25. i 26. decembra od 7. do 15. hodiny.– Od pondelka 3. januára môžu byť pre očkovaných a pre ľudí, ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19, otvorené všetky prevádzky verejného stravovania aj na konzumáciu na mieste. Podmienkou je obsadenosť maximálne do polovičnej kapacity zariadenia, obsadenie jedného stola najviac štyrmi osobami alebo osobami z jednej domácnosti a dvojmetrové odstupy medzi stolmi. Maximálna kapacita 50 percent sa netýka závodných, školských a podobných jedální.- Prostredníctvom 13.531 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 3391 prípadov nákazy novým koronavírusom . Z nich viac ako 70 percent nebolo zaočkovaných. V nemocniciach je 2803 pacientov s ochorením COVID-19. Viac ako 83 percent z hospitalizovaných pacientov nie je zaočkovaných, alebo má len jednu dávku očkovacej látky. Počas stredy pribudlo 41 obetí.- Počas včerajšieho dňa pribudlo 23.740 ľudí zaočkovaných treťou dávkou vakcíny, druhú dávku očkovacej látky dostalo 3647 osôb a prvú dávku vakcíny 2858 ľudí.- Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bude zabezpečené aj počas sviatočného a medzisviatočného obdobia. Vybrané vakcinačné centrá budú realizovať vakcináciu registrovaných i neregistrovaných záujemcov. Zabezpečené je aj testovanie antigénovými a PCR testami.- Nová pandemická vlna spôsobená nákazlivejším koronavírusovým variantom omikron prepukne v Nemecku naplno na prelome rokov. Očakáva to spolkový minister zdravotníctva Karl Lauterbach.- Tretia dávka vakcín proti koronavírusu od spoločností AstraZeneca a Pfizer/BioNTech výrazne zvyšuje odpoveď imunitného systému človeka na variant omikron. Ukázala to nová štúdia výskumníkov z Oxfordskej univerzity.- Nemecký Inštitút Roberta Kocha potvrdil prvé úmrtie v krajine po infekcii koronavírusovým variantom omikron. Ide o osobu vo veku od 60 do 79 rokov. Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.- Bosniansky prokurátor obžaloval bývalého veliteľa špeciálnej bosnianskosrbskej polície Zdravka Samardžiju z vojnových zločinov v období vojny z rokov 1992 až 95. Samardžija velil jednotke, ktorá sa v Bosne a Hercegovine zúčastnila na operácii zameranej na vyhnanie celého chorvátskeho a bosnianskeho obyvateľstva z mesta Kotor Varoš a susedných dedín. Spojené štáty zareagovali pozitívne na návrh Ruska rokovať o bezpečnostných zárukách, ktoré podľa predstáv Kremľa zahŕňajú zastavenie rozširovania NATO na východ. Vyhlásil to na dnešnej výročnej tlačovej konferencii ruský prezident Vladimir Putin.- Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina , aby využil nadchádzajúce obdobie sviatkov a aby stiahol svoje jednotky z blízkosti hraníc s Ukrajinou.povedal v rozhovore Stoltenberg.- Belgicko odstaví všetkých sedem svojich jadrových reaktorov do roku 2025. Vyplýva to z dohody, ktorú vo štvrtok uzavrela koaličná vláda.– Z areálu univerzity v Hongkongu odstránili v noci na dnes umelecké dielo dánskeho sochára Jensa Galschiota, ktoré ako jedno z posledných pripomínalo v tejto autonómnej oblasti Číny krvavé potlačenie prodemokratických protestov v Pekingu v roku 1989.- Asociácia profesionálnych hokejových klubov sa dnes dohodla, že nedeľné kolo 45. kolo Tipos extraligy sa neodohrá . Dohoda klubov neodohrať kolo je forma protestu voči opatreniam vlády SR. Toto sviatočné kolo malo v minulosti veľkú návštevnosť, diváci však momentálne na tribúnach nemôžu byť.- Legendárny kanadský hokejista Wayne Gretzky je presvedčený, že ruský kanonier Alexander Ovečkin raz prekoná jeho strelecký rekord v NHL. Gretzky vsietil v profilige 894 gólov, Ovečkin z Washingtonu Capitals má zatiaľ na konte 752 presných zásahov. V historickej tabuľke kanonierov NHL je tak na štvrtom mieste za Gretzkym, druhý je Gordie Howe s 801 gólmi a tretí je Jaromír Jágr, ktorý dal 766 gólov.