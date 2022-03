Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Muž kráča po troskách horiaceho domu zničeného počas ruského útoku v Charkove vo štvrtok 24. marca 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 25. marca (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 25. marca 2022 - 17.45 h.– Voči návrhu na zníženie DPH pre gastrosektor neexistujú žiadne vecné ani ekonomické výhrady. Po stretnutí so zástupcami gastrosektora a cestovného ruchu z regiónu Vysoké Tatry a s predstaviteľmi iniciatívy Milujem zelené Tatry to povedala prezidentka Zuzana Čaputová.- Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a americký prezident Joe Biden v Bruseli oznámili, že EÚ a USA sa zaviazali spolupracovať na podpore energetickej bezpečnosti Európy v nadchádzajúcich rokoch a udržateľne znižovať energetickú závislosť Európy od Ruska investovaním do prechodu na čistú energiu.- Slovensko na zasadnutí Európskej rady podporí návrh na spoločné európske nákupy plynu a ostatných energonosičov , lebo je to výhodné. Naznačil to slovenský premiér Eduard Heger.– Minister vnútra Roman Mikulec sa svojho prípadného odvolávania v pléne parlamentu pre čiastočné zverenie manažovania utečeneckej krízy súkromným spoločnostiam neobáva. Potreba osloviť pri zriaďovaní veľkokapacitného krízového centra externú spoločnosť vyplynula podľa jeho slov z krátkosti času a tiež z nedostatku štátnych materiálnych a personálnych zdrojov.- Prezidentka Zuzana Čaputová zatiaľ nepodpísala lex Ukrajina . Trvá na úprave vyhlášky k zákonu tak, aby boli ľudia zo Slovenska ochránení pred vypovedaním z nájmu.- Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal návrh na vzatie do väzby obvineného exprimátora Žiliny a bývalého šéfa SNS Jána S.- Ukrajina dnes uviedla, že mierové rokovania s Moskvou o ukončení už vyše mesiac trvajúcej vojenskej invázie sú. Kyjev však prisľúbil, že zo svojich požiadaviek neustúpi. TASR informuje na základe správy agentúry AFP. Ruský rezort obrany uviedol , že prvá fázana Ukrajine je už takmer ukončená a momentálne sa zamerajú na úplnéDonbasu.- Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský nepodporí súdnu mapu, pokiaľ by neprešli zmeny stavebných zákonov. O oboch reformách má Národná rada rokovať a hlasovať spolu.- Štyria civilisti prišli dnes o život a viacerí ďalší utrpeli zranenia počas ruského útoku na zdravotnícke zariadenie v ukrajinskom meste Charkov.- Šéf Kremľa Vladimir Putin a ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov odsúdili údajné protiruské kroky , ktorými Západ reagoval na vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine. Opäť sa pritom uchýlili k údajným historickým analógiám, keď prirovnávali Západ k nacistickému Nemecku.- Šéfka tímu OSN pre ľudské práva na Ukrajine Matilda Bognerová povedala, že pozorovatelia dostávajú stále viac správ o masových hroboch v obkľúčenom ukrajinskom prístavnom meste Mariupol. Počet civilných obetí na celom území Ukrajiny prekročil podľa záznamov OSN už 1035.- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval šéfa Kremľa Vladimira Putina, aby vyriešil konflikt na Ukrajine tým , že odtiaľ odíde so cťou.- Ukrajina vyzvala štáty EÚ, aby uzavreli pozemné a námorné dopravné spojenie s Ruskom a Bieloruskom v rámci sprísňovania balíka sankcií, ktorý Únia na Rusko uvalila v súvislosti s jeho vojenskou inváziou na Ukrajinu. Informuje o tom agentúra AFP.- Rezort zdravotníctva varuje pred podvodnými internetovými stránkami, ktoré ponúkajú neoverené lieky.- Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány sa stal majstrom Európy vo vzduchovej puške na 10 metrov. Pre Jányho je to prvý európsky titul v kariére.- Slovenskí športovci nepridali v záverečný deň na Európskom olympijskom festivale mládeže vo Vuokatti do zbierky žiadny cenný kov. Z Fínska tak výprava odchádza s dvoma bronzovými medailami.