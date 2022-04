Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj virtuálne vystúpil pred poslancami estónskeho parlamentu 13. apríla 2022 v Tallinne. Foto: TASR/AP

Bratislava 13. apríla (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 13. apríla 2022 - 17.45 h. Slovensko pomôže Ukrajine zabezpečovať dôkazy o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti na územiach, z ktorých sa odsunuli ruské jednotky. Prezidentka Zuzana Čaputová o tom informovala na sociálnej sieti. Prvý tím pracovníkov má zo Slovenska vycestovať už o pár dní. Ministerstvo financií pripravilo balík opatrení , ktorým chce vláda pomôcť občanom znášať zvýšené náklady súvisiace s rastom cien. Počas stretnutia s vedením spoločnosti Penam Slovakia, a.s. v Nitre to povedal predseda vlády Eduard Heger. Podľa neho minister financií Igor Matovič predstavil balík opatrení koaličným partnerom, na ktorom by sa mali dohodnúť v najbližších dňoch.- Odborári plánujú na apríl a máj tri veľké protestné mítingy v Košiciach, Žiline a Trnave, ktoré by mali prinútiť vládu prijať riešenia na zlepšenie situácie občanov. Pokiaľ ich požiadavky nebudú splnené, nevylučujú ani vyhlásenie generálneho štrajku. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda rady Odborového zväzu KOVO Emil Machyna.- Prokurátor Krajskej prokuratúry Prešov podal obžalobu v daňovej kauze exprezidenta Andreja Kisku. Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Andreja Kisku pred prezidentskými voľbami v roku 2014. Exprezident trestný čin dlhodobo odmieta a vidí za ním pomstu expremiéra Roberta Fica.- Členské štáty Európskej únie súhlasili s tým, že Ukrajine poskytnú ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 500 miliónov eur. Oznámil to šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, pričom zvýšenie vojenskej pomoci označil za kľúčové, keďže Rusko sa pripravuje na novú ofenzívu na východe Ukrajiny.- Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu Karim Khan navštívil dnes mesto Buča , kde boli podľa ukrajinských úradov počas niekoľko týždňov trvajúcej ruskej okupácie usmrtené stovky civilistov. Prokurátor vyjadril presvedčenie, že na Ukrajine dochádza k páchaniu vojnových zločinov. TASR prevzala správu z agentúry AFP.- Experti Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe upozornili vo svojej predbežnej správe na porušovanie medzinárodného humanitárneho práva počas ruskej invázie na Ukrajinu.uviedli predstavitelia OBSE.- Pápež František počas generálnej audiencie venovanej téme "veľkonočného prímeria" na Ukrajine citoval zo slávneho románu Bratia Karamazovovci ruského autora Dostojevského. Konkrétne pripomenul Legendu o veľkom inkvizítorovi a vyzval na modlitby pre ľudí, ktorí zažívajú vojnu.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v prejave k poslancom estónskeho parlamentu Európu , aby prijala viac opatrení proti Rusku, a varoval, že- Kremeľ vyhlásil, že je neprijateľné, aby americký prezident Joe Biden obviňoval ruské jednotky zo spáchania genocídy na Ukrajine. TASR prevzala správu od agentúry AFP.- V súvislosti s rozsiahlymi sankciami uvalenými na Moskvu pre jej inváziu na Ukrajinu ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že Rusko bude na alternatívnych trhoch hľadať nových zákazníkov pre vývoz svojho uhlia, ropy a plynu.- Rusko bude pokladať vozidlá USA a NATO prevážajúce zbrane cez ukrajinské územie za legitímne vojenské ciele, povedal v rozhovore pre ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.- Vojenský dron, ktorý evidentne preletel celú trasu z ukrajinskej vojnovej zóny ponad tri európske členské štáty Severoatlantickej aliancie a nakoniec sa zrútil v Záhrebe, bol vyzbrojený výbušným zariadením . Dnes to oznámili chorvátski vyšetrovatelia tejto havárie, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AP.- Najvyšší súd potvrdil doživotný trest odňatia slobody pre Miroslava Lehotského za tri brutálne vraždy. Zamietol jeho odvolanie proti vlaňajšiemu rozsudku banskobystrického pracoviska Špecializovaného trestného súdu. Rozhodnutie je právoplatné.