Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke uprostred prezidentka Zuzana Čaputová SR sa rozpráva s občanmi po skončení návštevy Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prešove 26. apríla 2022. Foto: TASR - Roman Hanc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke bývalý minister financií SR Ivan Mikloš . Foto: TASR

Bratislava 17. mája (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 17. mája 2022 - 17.45 h.- Dôchodcovia dostanú 13. dôchodok v celej výške skôr, a to už v júli tohto roka. Počíta s tým novela zákona o 13. dôchodku, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Zajtra podajú Fínsko a Švédsko žiadosť o členstvo v Severoatlantickej aliancii , oznámila švédska premiérka Magdalena Anderssonová. Predsedníčka švédskej vlády tiež uviedla, že sa s Fínskom dohodli na spolupráci v rámci celého prístupového procesu.– Minister financií Igor Matovič predloží na vládu návrh zákona, ktorým sa zdaní rozdiel v cenách medzi lacnejšou ruskou ropou a ropou typu Brent. Sadzba dane by mala byť 30 percent z rozdielu cien a bude platiť na všetku ruskú ropu spracovanú na Slovensku.- Premiér Eduard Heger telefonoval s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Hovorili spolu o situácii v oblasti energetiky či o Ukrajine. Nemecko je pripravené pomôcť Slovensku s dodávkami plynu. SaS predstavila protinávrh pomoci ľuďom pri súčasnom zdražovaní. Na zvýšenie daní strana uplatnila veto. Ak nebude rešpektované, koaličná zmluva stráca zmysel. SaS z vlády ani z koalície však odísť neplánuje.- Slovensko bude za plyn platiť tak, že bude tiecť aj naďalej, zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík. Slovensko zaplatí v eurách na euroúčet do Gazprombanky, kde to bude prekonvertované na ruble a tie pôjdu ďalej do Gazpromu.- Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa napokon majú konať 29. októbra. Uviedol to predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý termín volieb oficiálne vyhlási v najbližšom období. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. zo zločinu prijímania úplatku, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.- Slovensko by malo vyjadriť Fínsku a Švédsku podporu pri vstupe do Severoatlantickej aliancie. Myslí si to šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok, ktorý s týmto postojom pôjde na vládu.- Do konca roka 2026 by mohol na Slovensku vzniknúť jednotný letecký útvar na plnenie úloh integrovaného záchranného systému. Fungovať má v gescii rezortu vnútra. V spoločnom memorande o spolupráci sa k zámeru prihlásili minister vnútra Roman Mikulec a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.- Bývalý podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš bude členom poradného výboru ukrajinskej Národnej rady pre obnovu Ukrajiny. V minulosti bol hlavným ekonomickým poradcom ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana a tiež predsedom Strategickej poradnej skupiny pre podporu ukrajinských reforiem. Ruský parlament možno zakáže výmenu ukrajinských bojovníkov z pluku Azov za zajatých ruských vojakov. Dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, diskutuje o zákaze takejto výmeny. Agentúra Reuters citovala ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS, podľa ktorej predseda Dumy Viačeslav Volodin povedal, že "" (ukrajinskí bojovníci z pluku Azov) by nemali byť vymenení. Ruský zákonodarca Leonid Sluckyj vyhlásil, že Rusko by malo uvažovať nad trestom smrti pre "" z pluku Azov.- Osem ľudí prišlo o život a 12 utrpelo zranenia pri nálete ruských síl na obec Desna v Černihivskej oblasti ležiacej na severe Ukrajiny. V dedine Desna, ktorá leží zhruba 70 kilometrov severne od ukrajinskej metropoly Kyjev, sa nachádza veľké vojenské výcvikové stredisko.- Slovenský futbalista Martin Škrtel sa rozhodol po skončení tejto sezóny ukončiť kariéru. Posledným zápasom stopéra Spartaka Trnava bude duel 10. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy proti Dunajskej Strede, ktorý sa uskutoční v sobotu 21. mája. Dôvodom ukončenia kariéry sú zdravotné problémy.