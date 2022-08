Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke zľava predseda vlády SR Eduard Heger, generálny riaditeľ Slovenských elektrární a.s., Branislav Strýček, minister hospodárstva SR Richard Sulík a štátny tajomník ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek počas tlačovej konferencie k 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO) 25. augusta 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 25. augusta (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 25. augusta 2022 - 17.45 h. Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce by sa mal dostať do plnej prevádzky po 18 týždňoch od zavezenia paliva, to znamená začiatkom budúceho roka. Povedal to popoludní generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček. Spustenie bloku do prevádzky umožnilo dnešné druhostupňové rozhodnutie Úradu jadrového dozoru.- Približne 1,4 milióna poberateľov dôchodcov by malo do konca roku dostať finančnú pomoc od štátu . Oznámili to predseda Národnej rady Boris Kollár a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak pri predstavení návrhu druhého balíka protiinflačnej finančnej pomoci pre vybrané skupiny obyvateľov.- Prezidentka Zuzana Čaputová očakáva, že n ajneskôr zajtra predstavitelia koalície oznámia , ako budú pokračovať. Zdôraznila potrebu stabilnej vlády. V súvislosti s avizovanými demisiami ministrov SaS uviedla, že preferuje súčasné vymenovanie nových šéfov rezortov, nie dočasné poverenia.- Štyridsať miliónov eur zo štátnych finančných aktív na zvýšenie základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa má uvoľniť už do konca augusta. Vyplýva to z iniciatívneho materiálu z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý popoludní schválila vláda. Dohodu o ochrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky s Českom a Poľskom po uzemnení stíhacích lietadiel MiG-29 podpíšu v sobotu na leteckých dňoch SIAF v priestoroch Leteckej základne Malacky - Kuchyňa.- Ruský prezident Vladimir Putin dnes podpísal dekrét , ktorým sa má navýšiť počet členov ozbrojených síl z 1,9 milióna na 2,04 milióna. Nariadenie vstúpi do platnosti 1. januára 2023, informuje agentúra Reuters. Dodávky elektriny zo Záporožskej atómovej elektrárne v Enerhodare boli popoludní obnovené. Informuje televízia CNN s odvolaním sa na Rusmi dosadeného gubernátora Záporožskej oblasti Jevgenija Balického.- Odchádzajúca šéfka Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov Michelle Bacheletová popoludní vyzvala prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil ruské útoky na Ukrajinu. Smutné výročie začiatku invázie na Ukrajine využila na vyhlásenie, že osoby zodpovedné za vážne porušovanie ľudských práv musia byť postavené pred spravodlivosť. EÚ odsúdila ruský raketový útok na železničnú stanicu v obci Čaplyne v Dnepropetrovskej oblasti, pri ktorom zahynulo 25 ľudí. Popoludní to uviedol šéf európskej diplomacie Josep Borrell.- Rusko rozsiahlo používa na Ukrajine kazetové bomby, ktoré spôsobili už stovky civilných obetí a poškodili domy, školy a nemocnice. Predpoludním to vo výročnej správe uviedla monitorujúca organizácia Koalícia proti kazetovej munícii, ktorú citovala agentúra AFP.- Opozičná strana Smer-SD v parlamente podporí všetky opatrenia Ministerstva hospodárstva a vlády smerujúce k pomoci ľuďom a firmám zasiahnutým vysokými cenami energií. Po dnešnom rokovaní s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom to povedal predseda strany Robert Fico.- Opozičný Smer-SD opätovne podá návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Avizoval to dnes šéf Smeru-SD Robert Fico. Hovorí o podozreniach z rodinkárstva a údajného zasahovania ministra do vyšetrovaní Národnej kriminálnej agentúry.– Majitelia piatich slovenských fitnescentier, ktoré boli zatvorené z dôvodu protipandemických opatrení, neuspeli so sťažnosťami pred Európskym súdom pre ľudské práva. Súd vyhlásil sťažnosti za neprijateľné.- Nad územie Slovenska, najmä nad východ krajiny, sa dostal prach z okolia Kaspického mora, teda zo stepí Kazachstanu, Uzbekistanu a Turkménska. Meteorológovia jeho výskyt zaznamenali už včera.- Taliansky operný spevák Luciano Pavarotti posmrtne získal svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy v americkom meste Los Angeles.- Srbský tenista Novak Djokovič nebude štartovať na grandslamovom turnaji US Open. Trojnásobný newyorský šampión nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 a vakcinácia je podmienkou vstupu do USA.- Výkonný výbor Českého zväzu ľadového hokeja na dnešnom zasadnutí rozhodol, že nezavolá do reprezentácie hokejistov pôsobiacich v Kontinentálnej hokejovej lige. Konkrétne hráčov, ktorí po začatí ruskej invázie na Ukrajinu podpísali zmluvu v touto ligou.