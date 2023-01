Správy TASR - 17.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí). Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke druhá sprava podpredsedníčka vlády Ukrajiny Irina Vereščuk navštívila zariadenie Migračného úradu (MÚ) Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré poskytuje od vypuknutia vojnového konfliktu vo februári 2022 odídencom z Ukrajiny ubytovanie a priestor na poskytovanie základných služieb v pondelok 2. januára 2022. Foto: TASR - MV SR

Bratislava 2. januára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 2. januára 2022 - 17.45 h.- Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie , zákon o ochrane ovzdušia i zákon o dani z osobitnej stavby, ktorým sa má zdaniť tranzitný plynovod spoločnosti eustream sadzbou 6000 eur za kilometer. Schodok štátneho rozpočtu sa ku koncu minulého roka zvýšil na 4,524 miliardy eur, čo je oproti novembru nárast o 1,91 miliardy eur. V medziročnom porovnaní však schodok štátneho rozpočtu klesol o 2,489 miliardy eur. Informoval o tom rezort financií.- Stredové, pravicové a konzervatívne sily by mali vytvoriť silný a jednotný blok založený na spoločných hodnotách, aby vo voľbách neprepadol ani jediný hlas voličov. V rozhovore pre TASR to skonštatovala vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. V takomto bloku vidí okrem Za ľudí aj strany, ako KDH či OĽANO. Zmenu zdravotnej poisťovne od nového roka treba oznámiť svojmu zamestnávateľovi najneskôr do ôsmich dní od zmeny, teda do 8. januára. Ak má poistenec viacerých zamestnávateľov, je potrebné túto zmenu oznámiť všetkým, pripomína Všeobecná zdravotná poisťovňa.– Od nového roka začala platiť novela zákona o službách zamestnanosti. Mení opatrenia na udržanie zamestnanosti, jej cieľom je tiež podporiť tvorbu nových pracovných miest.- Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana. Na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy má prešetrovať podozrenia z porušenia ich základných práv a slobôd. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá nadobudla účinnosť. Trenčiansky samosprávny kraj má zásadné výhrady k návrhu nového rozdelenia nemocníc, ktorý zverejnil rezort zdravotníctva.- Ministerstvo zverejnilo koncom roka základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude na Slovensku jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.- Slovenská lekárska komora chce byť súčasťou Komisie pre tvorbu siete. Tá má od roku 2024 prevziať kategorizáciu nemocníc. Spoločným záujmom krajín Slavkovského formátu (S3) a Indie je zastavenie ruskej agresie proti Ukrajine bez obmedzenia jej nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer.- Na Slovensku sa vlani podalo 852.065 vakcín proti ochoreniu COVID-19. V roku 2021 sa ich oproti tomu podalo 6.359.116. TASR o tom informovala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Veronika Daničová.- Humanitárne centrum v Gabčíkove navštívila podpredsedníčka vlády Ukrajiny Irina Vereščuk. Zariadenie Migračného úradu Ministerstva vnútra SR poskytuje od vypuknutia vojnového konfliktu vo februári 2022 odídencom z Ukrajiny ubytovanie a priestor na poskytovanie základných služieb. Ukrajinská armáda uviedla, že pri novoročnom raketovom útoku, ktorý zasiahol školu slúžiacu ako kasárne pre čerstvo zmobilizovaných ruských vojakov v meste Makijivka v Doneckej oblasti, zahynulo približne 400 ruských vojakov. K útoku sa Kyjev oficiálne neprihlásil, informoval len o počte obetí. TASR o tom píše na základe správy stanice BBC a agentúry AFP.- Útok potvrdila aj Moskva. Ruské ministerstvo obrany však oznámilo, že pri ňom zahynulo 63 ruských vojakov, píše AFP. Proruská správa v oblasti taktiež uviedla, že útok si vyžiadal obete; Kyjevom uvádzaný počet však nepotvrdila. Bývalý pápež Benedikt XVI., ktorý zomrel na Silvestra 31. decembra vo veku 95 rokov, bude uložený do niekdajšej hrobky pápeža Jána Pavla II. v krypte Baziliky svätého Petra vo Vatikáne.- Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v druhej etape rely Dakar 26. miesto. Jeho krajan Juraj Varga skončil v kategórii štvorkoliek na siedmej priečke.- Slovenský tenista Alex Molčan nepotvrdil pozíciu nasadenej päťky a na turnaji ATP v indickom meste Puné skončil už v 1. kole. Nad jeho sily bol Srb Laslo Djere, ktorý zvíťazil 6:2, 6:4.